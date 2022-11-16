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إيران
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القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام على خلفية "الشغب"

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بقلم:  يورونيوز
القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام على خلفية "الشغب"

أصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام بحق مرتكبي "أعمال شغب"، وفق ما أفاد موقع إخباري رسمي الأربعاء، ليرتفع إلى خمسة عدد العقوبات القصوى المرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة الثورية في طهران أصدرت ثلاثة أحكام بالاعدام أحدها بحق شخص دهس بسيارته عدداً من أفراد الشرطة وأودى بحياة واحد منهم، وآخر قام بطعن أحد عناصر قوات الأمن بسلاح أبيض، وثالث حاول قطع الطريق وتسبب بأضرار في ممتلكات عامة.

المصادر الإضافية • أ ف ب