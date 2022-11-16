فيديو: كيفن سبيسي يواجه اتهامات جديدة باعتداءات جنسية على رجل في بريطانيا

أعلنت دائرة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة الأربعاء، أنّ الممثل الأميركي كيفن سبيسي الذي يُحاكم في بريطانيا بتهم تتعلق باعتدائه جنسياً على ثلاثة رجال، سيّتعين عليه مواجهة اتهامات جديدة مرتبطة بجرائم جنسية أيضاً.

وأجازت دائرة الادعاء الملكية "اتهامات جنائية إضافية ضد كيفن سبيسي (63 عاماً) مرتبطة باعتداءات جنسية عدة على رجل بين عامي 2001 و2004"، بحسب ما ذكرت الدائرة المسؤولة عن التحقيقات الحساسة والمعقدة في المملكة المتحدة.

وأضافت أنّ سبيسي متّهم أيضاً بإجبار الرجل نفسه على "ممارسة أفعال جنسية من دون موافقته".

ويُحاكَم الممثل الحائز جائزتي أوسكار (عن فيلمي "أميركان بيوتي" و"يوجويل ساسبكتس") أساساً في بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال بين آذار/مارس 2005 ونيسان/أبريل 2013 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.

ودفع سبيسي ببراءته خلال جلسة استماع أولية تتعلق بهذه المزاعم عقدت في تموز/يوليو.

وسبيسي من ضمن المشاهير الأوائل الذين تناولتهم حركة "مي تو" العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة.

وكان للاتهامات التي وُجّهت لسبيسي آنذاك وقع وخيم على حياته المهنية إذ استبعدته منصة "نتفليكس" عن مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي كان الممثل الرئيسي فيه.

وفي تشرين الاول/أكتوبر، برّأت محكمة في نيويورك سبيسي من اتهامات بالتحرش الجنسي وجّهها إليه الممثل أنتوني راب في مزاعم حصلت قبل 36 عاماً خلال حفلة كانت مُقامة في مانهاتن.

كذلك، وُجهت إلى سبيسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي الأميركي. وقد اتُّهم في تموز/يوليو 2016 بالتحرش جنسياً بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعدما جعله يشرب الكحول. أُسقطت هذه التهم وفي تموز/يوليو 2019.