شاهد: منتخب البرازيل يستكمل استعداداته للمونديال في إيطاليا

استكمل المنتخب البرازيلي لكرة القدم استعداداته لخوض غمار بطولة كأس العالم في قطر بتدريبات على ملعب نادي يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

وشارك نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار ورفاقه في التدريب الذي أشرف عليه المدرب تيتي.

وقال تيتي إنه اختار ملعب يوفنتوس لما يمتلكه من إمكانيات لوجستية مثالية لتحضير فريقه قبل التوجه إلى قطر.

ويعد الفريق الحائز على لقب كأس العالم أربع مرات سابقاً ضمن ابرز المرشحين للفوز باللقب إلى جانب منتخبات الأرجنتين وفرنسا.

ويتوجه تيتي بكتيبة مدججة بالنجوم مثل نيمار وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور وحارس ليفربول أليسون بيكر.