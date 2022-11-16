الأرجنتين تنهي استعداداتها لكأس العالم بفوز كبير على الإمارات

استعد منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي بشكل جيد لمباراته الأولى أمام السعودية في كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه الكبير على مستضيفه الاماراتي 5-صفر الاربعاء في أبوظبي، رافعاً رصيده إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة.

وسجل خوليان ألفاريس (17) وأنخل دي ماريا (25 و36) وليونيل ميسي (44) وخواكين كوريا (60) الأهداف.

في استاد محمد بن زايد وأمام نحو 37 الف متفرج، استعرضت الأرجنتين في آخر محطة إعدادية لها قبل سفرها إلى الدوحة ومواجهة السعودية الثلاثاء المقبل في أولى مبارياتها ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدت الفوارق الفنية واضحة بين المنتخبين ولصالح ميسي ورفاقه، حيث لم يجد "ألبيسيليستي" أي صعوبة في الوصول إلى المباراة رقم 36 توالياً دون هزيمة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، ليصبح على بعد فوز واحد من معادلة إيطاليا صاحبة الرقم القياسي العالمي (37 مباراة).

ودفع سكالوني في الشوط الأول بالتشكيلة الأساسية وتألفت من حارس المرمى إيميليانو مارتينيس، ليساندرو مارتينيس، خوان فويث، نيكولاس أوتامندي، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك ليستر، لاوتارو مارتينيس، دي ماريا، ألفاريس وميسي.

وعمد سكالوني إلى إبقاء ميسي طوال دقائق المباراة، وسط تشجيع كبير من المدرجات التي تفاعلت مع كل كرة يلمسها نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وافتتحت الأرجنتين بطلة العالم مرتين التسجيل بعد تمريرة من دي ماريا إلى ميسي الذي انطلق من بعد منتصف الملعب منفرداً، وبدل من التسديد مرّر الكرة إلى ألفاريس البعيد عن الرقابة الذي لم يجد صعوبة في إيداعها شباك خالد عيسى (17).

وسرعان ما أضاف دي ماريا الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعدما قابل عرضية أكونيا (25).

وأضاف دي ماريا المتألق الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة ماك ليستر، ليمر عن مدافع الإمارات خليفة الحمادي ثم عيسى ويضع الكرة في المرمى (36).

ولعب جناح يوفنتوس الايطالي دور الممرر هذه المرة بعدما تبادل الكرة مع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، الذي سدد بعيدًا عن متناول عيسى وسط هتاف المدرجات باسمه (44). وهذا الهدف الدولي الـ91 لابن الخامسة والثلاثين.

وهدأ ايقاع الأرجنتين في الشوط الثاني الذي بدأته الإمارات بقوة بعد تسديدة قوية من حارب عبدالله اصاب بها العارضة، ارتدت إلى عبدالله رمضان الذي سدد مجددا وصد إيميليانو مارتينيس كرته على دفعتين (48).

ولكن فورة صاحب الأرض لم تستمر طويلا بعدما سجلت الأرجنتين الخامس بعد تمريرة من دي بول إلى البديل كوريا الذي سدد كرة اصطدمت بقدم المدافع الحسين صالح نحو الشباك (60).

ومن الفرص النادرة للإمارات كادت تقلص الفارق، لكن تسديدة البديل علي صالح أبعدها مارتينيس، قبل أن يعود حارس أستون فيلا الإنجليزي لإبعاد تسديدة كايو كانيدو.

وقال دي بول في تصريح تلفزيوني بعد المباراة "خضنا آخر مباراة لنا (قبل المونديال) بجدية، وتركيزنا سيكون على المباراة الأولى (أمام السعودية) ونحن جاهزون ذهنيا وفي مرحلة جيدة فنيا".

وأكد لاعب أتلتيكو مدريد ردا على الترشيحات التي تضع الأرجنتين في مقدمة المرشحين لنيل اللقب "الأرجنتين لديها تقاليد في كأس العالم ونحن بطل أميركا الجنوبية الأخيرة، لكن سنلعب بتواضع".

وتضم مجموعة الأرجنتين أيضًا إلى جانب السعودية كل من المكسيك وبولندا.