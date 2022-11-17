"وايت ديزاستر" لآندي وارهول تباع لقاء 85 مليون دولار في مزاد في نيويورك

بيعت لوحة "وايت ديزاستر" الضخمة لآندي وارهول والتي تعود إلى ستينات القرن الفائت، لقاء 85 مليون دولار ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز الأربعاء بنيويورك، في سعر لم يتخط الرقم القياسي المُسجّل لعمل تابع للفنان الأميركي.

وبيعت اللوحة التي تعود إلى سنة 1963 مقابل 85,35 مليون دولار (ضمنها الرسوم) بعد دقيقتين على انطلاق المزاد، بينما كانت دار سوذبيز أشارت إلى أنّ سعرها التقديري يفوق الثمانين مليون دولار.

وأصبح معلّم فن الـ"بوب آرت" الذي توفي عام 1987 نجماً في مجال المزادات، وتعود آخر عملية بيع للوحة ضخمة من هذه السلسلة التي تحمل اسم "ديث أند ديزاستر سيريز"، إلى عام 2013 حين بيعت في مزاد نظمته سوذبيز مقابل 105 ملايين دولار، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً لعمل تابع للفنان الأميركي.

وبيعت لوحة "شوت سايدج بلو مارلين" التي تمثل صورة بورتريه لمارلين مونرو ضمن مزاد نُظم في أيار/مايو لقاء 195 مليون دولار، في سعر قياسي لعمل فني يعود إلى القرن العشرين.

وتظهر اللوحة التي بيعت مساء الأربعاء 19 نسخة بالأبيض والأسود من صورة تظهر حادث سيارة مروّع، فيما تبدو إحدى النسخ بيضاء ناصعة وكأنها صُوّرت باستخدام الوميض الضوئي (فلاش). ويبلغ ارتفاع اللوحة 3,6 أمتاراً.

وتوجد ثلاثة لوحات فقط تظهر حادث السيارة هذا بنسخ ضخمة، إحداها معروضة في متحف الفن الحديث بنيويورك.

أما اللوحة التي بيعت الأربعاء فهي من مجموعة تحوزها جهة خاصة. ولم تعلن سوذبير عن هوية الشاري، على ما جرت العادة.