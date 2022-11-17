الغزو الروسي لأوكرانيا: تراجع المخاوف من اتساع رقعة الحرب بعد حادثة الصاروخ "الطائش" في بولندا

الغزو الروسي لأوكرانيا: تراجع المخاوف من اتساع رقعة الحرب بعد حادثة الصاروخ "الطائش" في بولندامحادثة
إنتهت كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي إلى أن الصاروخ الذي سقط داخل بولندا كان على الأرجح صاروخا طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية، مما خفف من حدة المخاوف الدولية من أن الحرب قد تتوسع إلى ما وراء الحدود الأوكرانية.
ومع ذلك، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن موسكو، وليست كييف، هي المسؤولة عن اندلاع الحرب في المقام الأول بغزوها جارتها في فبراير/ شباط وإطلاق عشرات الصواريخ يوم الثلاثاء مما أدى إلى إطلاق الدفاعات الأوكرانية.
وقال ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل "ليس هذا خطأ أوكرانيا. تتحمل روسيا المسؤولية الأخيرة لأنها تواصل حربها غير المشروعة على أوكرانيا".
وأجرى سفراء الدول الأعضاء في الحلف محادثات طارئة للرد على انفجار يوم الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل شخصين في منشأة للحبوب في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، في أول حادثة مرتبطة بالحرب تسفر عن سقوط قتلى في أراضي التحالف الغربي.
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا "من المعلومات التي لدينا نحن وحلفائنا، كان صاروخا من طراز إس-300 السوفيتي الصنع، وهو صاروخ قديم ولا يوجد دليل على إطلاقه من الجانب الروسي". وأضاف "من المحتمل جدا أن تكون منظومة دفاعية أوكرانية مضادة للطائرات أطلقته".
أخر المستجدات:
الأمين العام للأمم المتحدة يرحّب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية (بيان)
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس باتفاق جميع الأطراف على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها على البحر الأسود.
وقال غوتيريش في بيان يوم الخميس "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا". وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية" وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.
I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.— António Guterres (@antonioguterres) November 17, 2022
The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.
روسيا تشنّ ضربات جديدة على مدن عدة في أنحاء أوكرانيا (مسؤولون)
استهدفت ضربات روسية جديدة مدنا في مختلف أنحاء أوكرانيا الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون، في آخر سلسلة هجمات تحدث شللا في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.وقال مسؤولون محليون في كييف إن "صاروخَي كروز أُسقطا فوق كييف. يجري توضيح المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار"، بعدما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود تعرّضهما لضربات الروسية.
تركيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقًا للأحكام الحالية" (مسؤول لفرانس برس)
أكّدت تركيا الخميس تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقًا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز/يوليو، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير وكالة فرانس برس.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الاتفاق سيبقى ساريًا وفقًا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر". وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.
أوكرانيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما (وزير)
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الخميس إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز سيمدد 120 يوما أخرى. ولم يدل الوزير بتفاصيل أخرى. ولم يتسن تأكيد تصريحاته بشكل مستقل.
وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.
وكتب كوبراكوف على تويتر "مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما"، واصفا ذلك بأنه "خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)".
#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022
أوكرانيا: صاروخ روسي يضرب مدينة أوديسا الساحلية
قالت السلطات الأوكرانية إن صاروخا روسيا أصاب مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد صباح يوم الخميس. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة دنيبرو.