الغزو الروسي لأوكرانيا: تراجع المخاوف من اتساع رقعة الحرب بعد حادثة الصاروخ "الطائش" في بولندا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس باتفاق جميع الأطراف على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها على البحر الأسود.

وقال غوتيريش في بيان يوم الخميس "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا". وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية" وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.

I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.



The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.