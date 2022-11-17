في غضون ثلاثة أيام.. اندلاع حريق ثان في مطار بغداد الدولي

اندلع حريق جديد فجر الخميس في صالة داخل مطار بغداد الدولي، بدون أن يسفر عن وقوع ضحايا، وتدخل عناصر الإطفاء لإخماده، وهو الثاني خلال ثلاثة أيام فقط في بلد يعاني من بنية تحتية متهالكة.

وطال الحريق صالة نينوى لكبار الشخصيات المكونة من طابقين فجر الخميس، حسبما أفاد بيان رسمي صادر من مديرية الدفاع المدني. وتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المطار "لمتابعة التحقيق على الأرض" الذي تم فتحه لتحديد أسباب الحادث، وفق ما أعلن مكتبه.

وأوضح بيان الدفاع المدني أنه تمّ إخماد "الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة كبار الشخصيات وعدد من مكاتب السفر وفرق الدفاع المدني اضطرت إلى كسر الأقفال والدخول لتلك المكاتب المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد بدون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأضاف البيان "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

وقد تسبب حريق محدود نشب الثلاثاء في إحدى صالات المطار بثلاث حالات اختناق بسيطة.

ولم يخضع مطار بغداد الدولي إلى أي اعمال تحديث كبيرة منذ افتتاحه في ثمانينيات القرن الماضي إبان عهد الدكتاتور صدام حسين. وتُهمَل معايير السلامة، سواء في قطاع النقل أو البناء، في هذا البلد التي تتداعى بنيته التحتية مما يكرر المآسي.