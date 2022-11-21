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النرويج

شاهد: حاملة الطائرات البريطانية الأكثر تطورا تصل إلى أوسلو بعد مناورات شمال الأطلسي

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بقلم:  يورونيوز
حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" تصل إلى النرويج
حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" تصل إلى النرويج   -   حقوق النشر  Terje Pedersen/Terje Pedersen / NTB

وصلت حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" وهى أكبر وأكثر السفن الحربية البريطانية تطورا، إلى أوسلو، عاصمة النرويج، في أول زيارة لها للمدينة. وشاركت في مناورات عسكرية في شمال الأطلسي. 

وتقود حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" مجموعة حاملات الطائرات الهجومية كاريير سترايك والمروحيات وطائرات الشبح "أف35بي" (F-35B) في عملية "أخيلياس".

وبحسب بيان صادر عن البحرية الملكية البريطانية، "ستعمل مجموعة كاريير سترايك عن كثب مع حلفاء الناتو وقوات المشاة البريطانية المشتركة، لتؤكد المملكة المتحدة التزامها بحماية الأمن الأوروبي".

وقوة المشاة البريطانية المشتركة (JEF) هي قوة استكشافية بقيادة المملكة المتحدة، وتتكون من الدنمارك وفنلندا وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والسويد والنرويج. تشكل هذه الدول تحالفا متشابه الأفكار ومكرسا للحفاظ على أمن شمال أوروبا.