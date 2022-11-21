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أوكرانيا

منظمة الصحة العالمية تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
امرأة مسنة مغطاة بالثلج وهي تجلس على كرسي متحرك بعد إجلائها من إيربين، في ضواحي العاصمة كييف
امرأة مسنة مغطاة بالثلج وهي تجلس على كرسي متحرك بعد إجلائها من إيربين، في ضواحي العاصمة كييف   -   حقوق النشر  أ ب

حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين، من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحافيين بأن "هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر"، مضيفا "ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء".

وتساقطت الثلوج في الساعات الأخيرة الماضية في مختلف أنحاء البلاد التي تعرضت لغزو روسي قبل حوالي 9 أشهر، منذرة بقدوم فصل الشتاء.

 وأظهرت مشاهد مصورة، عمال البلدية وهم يعملون على إزالة الثلوج من شوارع العاصمة الأوكرانية كييف. 

وانخفضت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة بعد أن أدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في انقطاع الكهرباء والمياه الدافئة عن الملايين. 

واحتفلت أوكرانيا المغطاة بالثلج الاثنين، بالذكرى التاسعة لانطلاق ثورة "الميدان الأوروبي" الموالية للغرب، والتي أطاحت رئيسا مواليا لروسيا بعد حملة قمع أدّت إلى مقتل أكثر من مئة شخص.