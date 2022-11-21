امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهة إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ومع خطوة اللاعبين، علت أصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.

مشجع إيراني ينتظر انطلاق اول مباراة لفؤيق بلاده في مونديال قطر، وقد رسم دموعا على وجنتيه مستخدما ألوان العلم الإيراني Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وفي محاولة لتقييد التجمعات الكبيرة، أغلقت إيران جميع مباريات كرة القدم أمام الجمهور منذ اندلاع الاحتجاجات. ومع تدفق المشجعين إلى استاد خليفة الدولي في الدوحة يوم الإثنين، كان العديد المشجعين الإيرانيين يرتدون قمصان "تي شيرت" أو يلوحون بلافتات مطبوعة عليها شعار الاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وارتدى آخرون قمصانًا تحمل أسماء متظاهرات قتلن على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.

المشجعون الإيرانيون في استاد خليفة الدولي في الدوحة رفعوا لافتات كتب عليها شعار موجة الاحتجاجات في إيران "المرأة، الحياة، الحرية" أثناء مباراة فريق بلادهم أمام انكلترا Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتّخذ جماعياً.

وسبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء إن للاعبيه "الحق في التعبير" عن آرائهم، لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقاً لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه".