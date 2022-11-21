تضامنا مع الاحتجاجات: لاعبو إيران يصمتون أثناء عزف نشيد بلادهم قبل مواجهة انجلترامحادثة
امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهة إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.
وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ومع خطوة اللاعبين، علت أصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.
وفي محاولة لتقييد التجمعات الكبيرة، أغلقت إيران جميع مباريات كرة القدم أمام الجمهور منذ اندلاع الاحتجاجات. ومع تدفق المشجعين إلى استاد خليفة الدولي في الدوحة يوم الإثنين، كان العديد المشجعين الإيرانيين يرتدون قمصان "تي شيرت" أو يلوحون بلافتات مطبوعة عليها شعار الاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وارتدى آخرون قمصانًا تحمل أسماء متظاهرات قتلن على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.
وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتّخذ جماعياً.
وسبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء إن للاعبيه "الحق في التعبير" عن آرائهم، لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقاً لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه".