جمهورية إفريقيا الوسطى: طائرة قادمة من الأجواء الخارجية تغير على عسكريين و"حلفاء روس"

أكدت جمهورية إفريقيا الوسطى أن طائرة قادمة من الأجواء الخارجية نفذت غارة جوية خلال الليل على مخيم لعسكريين و"حلفائهم الروس" شمال البلاد، قبل أن "تغادر الأجواء إلى بلد مجاور".

وأوضحت الحكومة في بيان أن القصف استهدف قواعد عسكرية في مدينة بوسانغوا "إضافة إلى مصنع للقطن". ويواجه الجيش في الجمهورية مدعوماً بمئات المقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية المتمردين. وتصف بانغي عناصر فاغنر دائماً بـ"الحلفاء".

وهذه أول مرة تعلن فيها الحكومة عن هجوم مشابه منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013. وقالت الحكومة إن القصف خلف أضراراً مادية كبيرة وإن الطائرة التي استخدمت فيه توجهت شمالاً قبل أن تعبر الحدود نحو تشاد.

وأشارت تقارير إلى مساعي روسيا إلى التموقع في القارة السمراء من خلال مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، والتي تضاعف انتشار عناصرها مؤخراً في عدة دول إفريقية، أبرزها مالي وإفريقيا الوسطى وليبيا والسودان.