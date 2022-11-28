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باكستان

طالبان باكستان تعلن انتهاء وقف إطلاق النار وتأمر بشن هجمات في أنحاء البلاد

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بقلم:  يورونيوز
أفراد من حركة طالبان الباكستانية - أرشيف
أفراد من حركة طالبان الباكستانية - أرشيف   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت حركة طالبان باكستان إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في حزيران/يونيو وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد، وفق ما جاء في بيان للمجموعة الاثنين.

وقال البيان "بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد".

وسيطرت حركة طالبان باكستان على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة إذ فرضت تطبيق نسخة مشددة من الشريعة الإسلامية.

وبينما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابول.

واتفقت الحركة على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في حزيران/يونيو لكن الطرفين شددا مرارا على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب