البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتبلغ دور الـ16

لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفوزها الصعب على سويسرا 1- صفر الإثنين على استاد 974 في الدوحة في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وانتظرت البرازيل التي غاب عن صفوفها نجمها نيمار للإصابة، الشوط الثاني لحسم المباراة والعبور بهدف كازيميرو (83)، ليتصدر "راقصو السامبا" المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتعادلت صربيا والكاميرون 3-3 في وقت سابق.

وأفاد كازيميرو قناة "سبورت تي في" البرازيلية أن "الهدف الأول كان التأهل. إنه مهم جداً لاسيما في مجموعة صعبة مثل مجموعتنا، مضيفاً "عَرفنا كيف نتحلى بالصبر في مواجهة فريق يتمتع بالخبرة".

وتابع "إنها مباراة تلعب على التفاصيل. كنا نعلم أننا سنستحوذ على الكرة والحمد لله تمكنا من التسجيل. كنت محظوظاً بأن أسجل هدفاً رائعاً لمساعدة الفريق".

واستهلت البرازيل مشوارها بفوزها على صربيا 2-صفر، فيما فازت سويسرا على الكاميرون 1-صفر.

وحافظت البرازيل على سجلها خالياً من الخسارة للمباراة السابعة عشرة توالياً في دور المجموعات، علماً انه لم يسبق لأي منتخب أن تجاوز حاجز الـ17 فوزاً في الدور الأول.

وانتهت المواجهتان السابقتان في نهائيات كأس العالم بين المنتخبين بالتعادل (2-2 عام 1950 و1-1 عام 2018).

وفشلت سويسرا في مسعاها للفوز بمباراتيها الافتتاحيتين توالياً في نهائيات كأس العالم للمرة الاولى بعدما أسقطت في مستهل مشوارها الكاميرون 1-صفر، علماً أن المرة الاخيرة الّتي فازت فيها سويسرا بمباراتين توالياً كانت في مونديال 2006 أمام توغو وكوريا الجنوبية.

ولم تفز سويسرا سوى بمباراة واحدة بمواجهة منتخبات قارة أميركا الجنوبية في كأس العالم مقابل تعادلين و6 هزائم، وكان ذلك على الإكوادور 2-1 في عام 2014.

ويواصل نيمار، ضحية التواء في الكاحل الأيمن الخميس ضد صربيا، بروتوكول العناية المركزة، حيث يأمل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في العودة إلى التشكيلة للالتحاق برفاقه في ثمن النهائي.

وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز أعلى، وزج بفريد أساسياً وإيدر ميليتاو بدلاً من دانيلو.

في المقابل، لم يجرِ السويسري-التركي مراد ياكين سوى تبديل وحيد بادخاله الشاب فابيان ريدر في الوسط بدلاً من جيردان شاكيري المصاب في فخذه.