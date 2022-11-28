مونديال قطر 2022: عندما تلقي السياسة بظلالها على كرة القدم

أعادت المباراة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء في قطر ضمن كأس العالم لكرة القدم، إلى الأذهان ذكريات مونديال العام 1998 بمشاهد الاحترام المتبادل بين لاعبي هذين البلدين المتعاديين بالسياسة.

في ما يلي، بعض أبرز اللحظات التي شهدت حضور السياسة في ميدان الرياضة خلال بطولة لكأس العالم.

1938: إيطاليا-فرنسا

في سياق جيوسياسي متوتر للغاية وفي ظل الفاشية التي خيّمت على أوروبا، استضافت فرنسا النسخة الثالثة من كأس العالم.

في 12 حزيران/يونيو يونيو، واجهت إيطاليا في ربع النهائي على ملعب كولومب (فازت إيطاليا 3-1).

ارتدى الطليان قميصاً أسود شبيهاً بقميص ميليشيات نظام موسوليني، ووجّهوا تحية فاشية إلى 60 ألف متفرج. ردّ الجمهور حينها بصافرات الاستهجان أثناء النشيد الإيطالي.

في نظر الـ"دوتشي" (لقب موسوليني)، كانت كرة القدم وسيلة لإظهار تفوّق الأيديولوجية الفاشية. ذهب الـ"ناتسيونالي" بعيداً في المنافسة حتى ظفر بلقبه التاريخي الثاني توالياً.

- 1974: مواجهة الألمانيتين

في 22 حزيران/يونيو، تواجه الأشقاء الأعداء من ألمانيا الغربية والشرقية الاتحادية في هامبورغ، غرباً، على ملعب "فولكس بارك" الذي غصّ بالجماهير.

في خضم الحرب الباردة، جسّدت تلك المباراة التوتّر بين الطرفين. لكن ذلك لم يكن يعني ضغوطاً مرتقبة، إذ بدأ الطرفان مساراً تطبيعياً للعلاقات، ووقعا معاهدة اعتراف متبادل في العام 1972.

انتهت المباراة المصنّفة في دائرة الخطر من دون أي عوائق. انتصرت ألمانيا الشرقية رغم كل الصعاب، بهدف سجله يورغن شبارفاسر في ربع الساعة الأخير، وبقي في الذاكرة إلى الأبد.

لكن رغم ذلك، بقيت ألمانيا الغربية في المنافسات وظفرت بالمسابقة التي استضافتها، محققة ثاني ألقابها المونديالية.

- 1986: الأرجنتين-إنجلترا

في 22 حزيران/يونيو، تواجهت الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيكو، بعد أربع سنوات من حرب جزر فوكلاند التي خلفت 649 قتيلاً أرجنتينياً و255 بريطانياً.

كانت الأجواء متوترة للغاية بين المنتخبين اللذين قطعت دولتاهما العلاقات الدبلوماسية في العام 1982.

وفي كل مباراة من مباريات المسابقة، رفع المشجعون الأرجنتينيون لافتات تقول "جزر فوكلاند أرجنتينية" وأنشدوا أغان قومية تدعو إلى "قتل الإنجليز".

على هامش ربع النهائي، اندلعت اشتباكات بين ألتراس المنتخبين، ما أسفر عن عشرات الإصابات التي تراوحت بين طفيفة وخطيرة.

فازت الأرجنتين بالمباراة، بفضل عبقرية دييغو مارادونا إلى حد كبير، الذي سجّل هدفين أسطوريين: "يد الله" ثم "هدف القرن".

أقرّ الأسطورة الأرجنتيني الراحل بعد ذلك "لقد كانت مباراة نهائية بالنسبة لنا. لم يكن الأمر يتعلق بالفوز بمباراة، بل بإقصاء الإنجليز".

- 1998: إيران-الولايات المتحدة

خلال مشاركتها الثانية في كأس العالم، وجدت إيران نفسها في العام 1998 ضمن مجموعة عدوّها اللدود، الولايات المتحدة.

انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في السفارة الأميركية بطهران في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

أقيمت تلك المباراة في مدينة ليون الفرنسية في 21 حزيران/يونيو، مثّل فرصة للتهدئة.

بعد أداء النشيدين الوطنيين، تصافح اللاعبون الأميركيون مع خصومهم وقدموا لهم تذكارات، فردّ الإيرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، قبل أن يلتقط المنتخبان صورة جماعية.

فاز الإيرانيون بالمباراة حينها (2-1) مسجّلين أوّل انتصاراتهم المونديالية.

- 2018: سويسرا-صربيا

في 22 حزيران/يونيو في كالينينغراد، واجهت صربيا سويسرا التي تضمّ في صفوفها العديد من اللاعبين من أصول كوسوفية.

وكوسوفو إقليم سابق في صربيا يسكنه بشكل رئيسي الألبان. بعد عشر سنوات من الصراع الذي كان آخر حرب أدت إلى انفجار يوغوسلافيا السابقة، أعلنت كوسوفو استقلالها في العام 2008، وهو ما لم تعترف به صربيا، لتسوء العلاقات بين بلغراد وبريشتينا.

سجّل كل من غرانيت تشاكا المولود في سويسرا لعائلة كوسوفية، وجيردان شاكيري المولود في كوسوفو، هدفين، ما منح سويسرا فوزاً على صربيا 2-1.

احتفل اللاعبان بهدفيهما من خلال التوجه نحو المشجعين الصرب، ووضع يديهما على صدريهما بشكل معاكس، راسمين شارة "النسر المزدوج" الأسود اللون، رمز ألبانيا الذي يتوسط علمها الأحمر، ما أثار سخط الصحافة الصربية التي نددت "باستفزاز مخز".

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعبين في وقت لاحق بتغريمهما مبلغ 8660 يورو لكل منهما.