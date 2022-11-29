الصين تعلن تسريع عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستسرّع عمليات تطعيم الأشخاص البالغين 60 عاما وما فوق ضد كوفيد، بعدما سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية في الأيام الأخيرة.

وتعهّدت لجنة الصحة الوطنية في بكين "تسريع الزيادة في معدل التطعيم للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما ومواصلة زيادة معدل التطعيم للبالغين ما بين 60 و79 عاما"، مضيفة أنها "ستؤسس مجموعة عمل.. لوضع ترتيبات خاصة من أجل تطعيم المسنين ضد كوفيد".

ولطالما اعتُبرت معدلات التطعيم المنخفضة في الصين، خصوصا في أوساط المسنين، سببا يدفع السلطات لإطالة أمد نهجها القائم على "صفر كوفيد" إذ يقابل أي عدد صغير من الإصابات بالوباء بتدابير إغلاق وحجر.

وأفاد مسؤولون في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن 65,8 في المئة فقط من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما تلقوا كامل جرعات اللقاحات، علما بأن الصين لم توافق بعد على استخدام اللقاحات القائمة على تقنية الرنا المرسال mRNA.

وقالت لجنة الصحة الثلاثاء إن الصين سجلت 38645 إصابة جديدة بالفيروس‭ ‬يوم الاثنين، منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35021 بلا أعراض.

وسجلت الصين 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض و36525 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 38421 إصابة محلية جديدة منها 3561 مصحوبة بأعراض و34860 بلا أعراض، انخفاضا من 40052 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغير عن اليوم السابق أيضا، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 315248 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.