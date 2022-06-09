لقاح جديد ضد "كوفيد-19" للجنود الأمريكيين المعارضين للتطعيم لأسباب دينية

ثمّة لقاح جديد ضد "كوفيد-19"، من المنتظر أن يحظى قريباً على موافقة السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة وبعدها سيتم تزويد الجيش الأمريكي به لتطعيم آلاف الجنود الذين رفضوا لقاحات فيروس كورونا الأخرى لأسباب دينية.

وكان أكثر من 175 جندياً أمريكياً تلقوا لقاح "نوفافاكس"، فيما سافر آخرون إلى الخارج على نفقته الخاصة للحصول عليه، علماً أن هذا اللقاح يستجيب لمعايير وزارة الدفاع لأن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ، كما تمت الموافقة عليه في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، فيما تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اقتراحاً بمنح هذا اللقاح موافقة للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.

وقد يكون لقاح "نوفافاكس" خياراً مقبولاً للجنود الذي سعوا للحصول على إعفاءات من اللقاح الإلزامي ضد "كوفيد-19" لأسباب دينية، ويوضح مسؤولون عسكريون أن رفض أولئك الجنود تلقي لقاحات على غرار "فايزر" و"موديرنا" مردّه أن لها صلة بالإجهاض.

ويعتمد لقاح نوفافاكس على تقنية تقليدية أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات المصرح بها حالياً، وتعتمد هذه التقنية، على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع، على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس، ويُطلق عليه اسم لقاح الوحدات الفرعية.

ونوفافاكس هو لقاح بروتيني، يستخدم هذا اللقاح بروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا. يتم تحضير بروتين سبايك في خلايا في المختبر، وبعد التطعيم، ينتج الجهاز المناعي استجابة مناعية ضد بروتين سبايك، وهو بالتالي يختلف عن لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال والتي تصدر تعليمات للخلية من خلال بروتين سبايك لإنتاج استجابة مناعية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أصدر قراراً العام الماضي ينصّ على أن التطعيم ضد "كوفيد-19" أمراً إلزامياً لجميع أفراد الخدمة وامتد الإلزام ليشمل جميع أفراد الخدمة الفعلية أو الاحتياط، بما في ذلك الحرس الوطني، مبرراً قراره بأن اللقاح مسألة ضرورية للحافظ على الجاهزية العسكرية، علماً أن أفراد الجيش الأمريكي يتلقون منذ عقود بتلقي نحو 17 لقاحاً إلزامياً (ضدّ أمراض مختلفة)، خاصة أولئك الذين ينتشرون خارج البلاد.