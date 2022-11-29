وزراء خارجية حلف الأطلسي يبحثون تقديم مزيد من المساعدات الشتوية لأوكرانيا

وزراء خارجية حلف الأطلسي يبحثون تقديم مزيد من المساعدات الشتوية لأوكرانيامحادثة
سيدعو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف في اجتماع يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بعد أن طلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه الاستعداد لأسبوع آخر من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.
وسيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد والطاقة الإنتاجية، لكنهم سيناقشون أيضا تقديم مساعدات غير فتاكة.
وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة -والتي تشمل سلعا مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء- من خلال حزمة مساعدة من الحلف يمكن للأعضاء المساهمة فيها، ويهدف ستولتنبرج إلى توسيعها.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي، التي كانت الأسوأ حتى الآن، والتي تركت الملايين دون تدفئة أو ماء أو كهرباء.
وتقر روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية، لكنها تنفي أن تكون نيتها إيذاء المدنيين.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى "سيكون شتاء رهيبا بالنسبة لأوكرانيا، لذلك نعمل على تعزيز دعمنا لها كي تتمكن من الصمود".
كما رتبت ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، اجتماعا لمجموعة الدول الغنية مع بعض الشركاء على هامش محادثات حلف الأطلسي، مع بحثها عن سبل لتسريع إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وسيناقش وزراء دول حلف الأطلسي أيضا طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف. لكن من المرجح أن يؤكدوا فقط على سياسة الباب المفتوح للتحالف بينما لا تزال عضوية الحلف تبدو بعيدة المنال بالنسبة للدولة التي تمزقها الحرب.
شركتان أوكرانيتان تتقاسمان جائزة في حفلة توزيع "جوائز الاوبرا العالمية"
تقاسمت شركتان أوكرانيتان جائزةً في حفلة توزيع "جوائز الأوبرا العالمية" التي أُقيمت الاثنين في مدريد، وحصلتا على هذه المكافأة عن "شجاعتهما وصمودهما" إزاء الحرب الاوكرانية.
ونالت أوبرا لفيف (غرب) وأوبرا أوديسا (جنوب) معاً جائزة "أفضل شركة متخصصة في الأوبرا" خلال حفلة أقيمت على مسرح تياترو ريال في مدريد. وهذه المرة الأولى التي تتقاسم فيها شركتان هذه الجائزة.
وأشار مدير مجلة "أوبرا" ورئيس لجنة التحكيم جون أليسون، في تصريح أدلى به خلال الحفل إلى أنّ الشركتين حصلتا على الجائزة لـ"شجاعتهما وصمودهما واستمرارهما في العمل رغم المخاطر والأضرار الناجمة عن الحرب" التي بدأت في شباط/فبراير مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
Foreign Ministers of Estonia 🇪🇪, Finland🇫🇮, Iceland🇮🇸, Latvia🇱🇻, Lithuania🇱🇹, Norway🇳🇴, and Sweden🇸🇪 today visited Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 28, 2022
It is an important signal of strong support and solidarity.
Joint statement by the FMs: https://t.co/GxhuxXgfK9pic.twitter.com/m8cotLRqZu
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
واشنطن ستعلن الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.
وزراء خارجية حلف الأطلسي يبحثون تقديم مزيد من المساعدات الشتوية لأوكرانيا
سيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد والطاقة الإنتاجية، لكنهم سيناقشون أيضا تقديم مساعدات غير فتاكة.
زيلينسكي: الروس قصفوا منطقة خيرسون 258 مرة الأسبوع الماضي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن القوات الروسية قصفت 30 منطقة في إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا 258 مرة الأسبوع الماضي.
وانسحبت القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو هذا الشهر، لكنها تقصف البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من مواقع جديدة على الضفة المقابلة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن القوات الروسية ألحقت الضر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غرب خيرسون.
أوكرانيا: نحتاج محولات ودفاعات جوية
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق يوم الاثنين إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.
كان كوليبا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي "لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات. هذا هو أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".
جاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى فيه عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.
Welcomed my colleagues and friends @UrmasReinsalu, @Haavisto, @thordiskolbrun, @edgarsrinkevics, @GLandsbergis, @AHuitfeldt, @TobiasBillstrom with a joint visit of Nordic-Baltic solidarity. Sharing common past since times of Vikings, we work together for Ukraine’s victory today. pic.twitter.com/Fb365GdGur— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2022