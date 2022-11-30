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أستراليا

رئيس وزراء أستراليا يطالب بايدن بإسقاط التهم عن أسانج ووقف ملاحقته

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الأربعاء إنه طلب مؤخراً من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس.

ويبدو أن تصريحات ألبانيز أمام البرلمان تصعيد للضغط الدبلوماسي الأسترالي على الولايات المتحدة لإسقاط تهم التجسس ضد المواطن الأسترالي جوليان أسانج.

ولم يذكر ألبانيز ما إذا كان قد ناقش أسانج مع بايدن عندما التقيا في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني على هامش قمة في كمبوديا، لكنه قال إنه دافع عن أسانج "مؤخراً في اجتماعات".

وأوضح في البرلمان أن موقفه ليس تعبيراً عن "تعاطف شخصي" مع أسانج.