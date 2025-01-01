Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

وفاة الرئيس الإستوني الأسبق أرنولد روتل عن عمر يناهز 96 عاما

الرئيس الإستوني الأسبق أرنولد روتيل يستمع خلال مؤتمر فيلنيوس 2006 في ليتوانيا الخميس 4 مايو، 2006.
الرئيس الإستوني الأسبق أرنولد روتيل يستمع خلال مؤتمر فيلنيوس 2006 في ليتوانيا الخميس 4 مايو، 2006. حقوق النشر  Mindaugas Kulbis/AP
حقوق النشر Mindaugas Kulbis/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

توفي أرنولد روتيل، آخر زعيم شيوعي لجمهورية إستونيا السوفيتية وثاني رئيس لإستونيا المستقلة، عن عمر ناهز 96 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا سياسيًا بارزًا في تاريخ البلطيق.

اعلان

وأعلن مكتب الرئيس الإستوني ألار كاريس، في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني، أن روتيل توفي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى دوره المحوري في مرحلة التحول السياسي التي شهدتها البلاد.

روتيل، الذي كان متخصصًا في الزراعة، بدأ مسيرته السياسية عام 1977 عندما تولى مناصب رفيعة في الحزب الشيوعي لجمهورية إستونيا السوفيتية. وفي عام 1983، انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للجمهورية، ليصبح بذلك أرفع مسؤول شيوعي في إستونيا.

إلا أن روتيل سرعان ما استغل موقعه للتحضير لانفصال إستونيا عن الاتحاد السوفياتي، الذي كان قد احتل البلاد الواقعة على بحر البلطيق منذ عام 1940. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1988، لعب دورًا محوريًا في صياغة إعلان الاستقلال، الذي تُوج بتحقيق السيادة الكاملة بعد ثلاث سنوات.

Related

في ظل إستونيا المستقلة حديثًا، والتي ورثت أقلية روسية كبيرة كجزء من إرثها السوفييتي، تبنى روتيل سياسات ديمقراطية اجتماعية، وركز على دعم المزارعين. وفي عام 1994، ساهم في تأسيس حزب الاتحاد الشعبي، وهو حزب يساري شارك في عدة ائتلافات حكومية.

انتُخب روتيل رئيسًا لإستونيا في عام 2001، خلفًا للرئيس الشهير لينارت ميري، وشغل المنصب لمدة خمس سنوات. خلال فترة رئاسته، قاد البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عام 2004. وفي عام 2006، ترشح لولاية ثانية لكنه خسر أمام توماس هندريك إلفيس.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

وفاة المخرج الأمريكي ديفيد لينش صاحب أعمال "توين بيكس" و"موهولاند درايف" عن 78 عاماً

دعما لأوكرانيا ... إستونيا تصدر عملة نقدية جديدة من فئة 2 يورو للتداول

شاهد: إستونيا تمنع الروس من دخول أراضيها.. وثمة استثناءات تعرّف عليها