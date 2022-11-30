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رياضة

لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي يتولى إدارة مباراة بكأس العالم للرجال

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بقلم:  يورونيوز
ستيفاني فرابار
ستيفاني فرابار   -   حقوق النشر  AP Photo

ستقود الفرنسية ستيفاني فرابار أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل خلال مباراة كوستاريكا وألمانيا بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تولي فرابار تحكيم المباراة إلى جانب المساعدات المكسيكية نويزا باك والبرازيلية دياز مدينا.

وكانت فرابار (38 عاماً) أول سيدة تتولى إدارة تحكيم مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال في مارس آذار عام 2020.

كذلك كانت أول امرأة تتولي إدارة مباراة بدوري أبطال أوروبا خلال نفس الشهر من نفس العام. وتوجد ست سيدات ضمن حكام بطولة كأس العالم في قطر. وقالت الأمريكية كاثرين نيسبت، إحدى المشاركات في إدارة المباريات بالبطولة، إنهن استحققن التواجد في قطر.