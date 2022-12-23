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رياضة

الفيفا يحقق بدخول "شيف الملح" أرض الملعب دون تصريح بعد مباراة نهائي كأس العالم

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بقلم:  يورونيوز
نصرت غوكشيه يضع يده على كتف الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر2022.
نصرت غوكشيه يضع يده على كتف الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا، بعد انتشار مقاطع مصورة للطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، وهو على أرض الملعب "دون تصريح" عند انتهاء مباراة نهائي كأس العالم في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول.

AP Photo
نصرت غوكشيه يضع يده على كتف الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالمAP Photo

وانتشرت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع للطاهي الملقب بـ"شيف الملح" وهو يحمل كأس العالم ويقبله أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا.

ووفقا لقواعد الفيفا يمنع الأشخاص باستثناء مجموعة "مختارة للغاية" من الأشخاص، بينهم الفائزون بالبطولة ومسؤولو الفيفا ورؤساء الدول من حمل الكأس. 

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان: "عقب المراجعة، يحقق الفيفا من كيفية وصول الأفراد إلى أرض الملعب بشكل غير مسموح بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر..وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب ".

يمتلك غوكشيه سلسلة مطاعم للحوم حول العالم، بدأت شهرته عام 2017 بعد أن ذاع صيت أسلوبه في تتبيل اللحوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزار العديد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، بما في ذلك ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، مطاعم غوكشيه.

المصادر الإضافية • وكالات