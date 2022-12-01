بعد المظاهرات المناهضة لها.. مسؤول صيني يلمح إلى إمكانية تخفيف إجراءات كوفيد

ألمح مسؤول صيني إلى إمكانية تخفيف سلطات بلاده للإجراءات الصارمة التي تتبعها بكين لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية عن سون تشونلان، نائب رئيس الوزراء، قوله "مع تناقص الإصابة بمتغير أوميكرون، وزيادة معدل التطعيم والخبرة المتراكمة للسيطرة على تفشي المرض والوقاية منه، فإن احتواء الوباء في الصين يواجه مرحلة ومهمة جديدة".

وأدلى تشونلان بهذه التصريحات لمسؤولي الصحة الوطنيين يوم الأربعاء وجاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من المناطق بما في ذلك شنغهاي في رفع الإغلاق على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الحالات.

وشهدت عدة مدن صينية مظاهرات واسعة ضد سياسة الحكومة التي تفرض إغلاقات على المناطق التي ترتفع فيها الإصابات بكوفيد.

ونقلت شينخوا عن المسؤولين الصحيين الذين حضروا اجتماع تشونلان إشادتهم بجهود بكين في احتواء الفيروس قبل أن يقدموا اقتراحات بشأن "تحسين" الإجراءات الحالية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 36061 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء منها 4150 ظهرت عليها أعراض و31911 بدون أعراض.

وسجلت الصين يوم الثلاثاء 37828 إصابة جديدة منها 4288 مصحوبة بأعراض و33540 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 35800 إصابة جديدة يوم الأربعاء منها 4080 ظهرت عليها أعراض و31720 بدون أعراض، انخفاضا من 37612 في اليوم السابق وفقا لأحدث بيانات من لجنة الصحة الوطنية.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وحتى يوم الأربعاء سجل البر الرئيسي للصين 323686 إصابة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.