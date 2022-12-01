شاهد: روسيا تطلق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى المدار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ من طراز سويوز-2.1b حاملاً عدة أقمار صناعية إلى المدار من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الأول من كانون الأول - ديسمبر، أطلقت الفرق القتالية التابعة لقوات الفضاء صاروخ حامل من الدرجة المتوسطة من طراز سويوز-2.1b مع مركبات فضائية من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك".

وتعد هذه رابع عملية إطلاق من موقع بليسيتسك لوزارة الدفاع الروسية منذ الشهر الماضي.