فيديو: نفوق حوالي 14000 طير في بيرو وإعلان الطوارئ في الإكوادور بسبب إنفلونزا الطيور

تسبب فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 شديد العدوى في نفوق حوالي 140000 من طيور البجع والطيور البحرية في بيرو. وشوهد عمال خدمة الصحة الزراعية وهم يلتقطون الطيور النافقة على أحد شواطئ العاصمة ليما.

وفي الإكوادور، أعلن وزير الزراعة وتربية الماشية الإكوادوري برناردو مانزانو حالة طوارئ صحية للحيوانات لمدة 90 يومًا بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في المزارع في البلاد.

وبدأ تفشي إنفلونزا الطيور الحالي في كندا وانتشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول في أمريكا اللاتينية. وأدى ذلك إلى نفوق 50 مليون طير في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.