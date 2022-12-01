البنتاغون يطلب 6 أنظمة دفاع جوي متطورة لكييف و6 ملايين أوكراني بدون كهرباء في أول يوم من فصل الشتاء

البنتاغون يطلب 6 أنظمة دفاع جوي متطورة لكييف و6 ملايين أوكراني بدون كهرباء في أول يوم من فصل الشتاءمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
الكرملين: لن يكون للمحاكم الخاصة بأوكرانيا أي شرعية
أكد الكرملين الخميس أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسياً قضائياً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لإقامة محكمة من هذا القبيل.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الخميس "بالنسبة للمساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".
إسبانيا تؤكد تلقي مكتب رئاسة الوزراء رسالة مفخخة على غرار مؤسسات أخرى في البلاد
قالت وزارة الداخلية اليوم، الخميس، إن مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تلقى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني رسالة تحتوي على مواد متفجرة مشابهة لتلك التي تلقتها السفارة الأوكرانية، وشركة تصنيع أسلحة إسبانية يوم الأربعاء، وقاعدة جوية يوم الخميس.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية بعد تلقي سلسلة من الرسائل المفخخة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الإسبانية يوم الخميس إن قوات الأمن الإسبانية عثرت على عبوة ناسفة ثالثة مشتبه بها مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج مدريد. وذكر بيان الوزارة أنه بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، حدد ضباط أمن القوات الجوية أنه يحتوي على آلية للانفجار.
ولا تزال الشرطة تحلل الطرد صباح اليوم الخميس.
وهناك شكوك في أن روسيا تقف وراء تلك الرسائل ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأخبار بشكل مستقل.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الشرطة الإسبانية أن موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد أصيبت بجروح طفيفة الأربعاء بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
لافروف ينتقد البابا فرنسيس
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن تصريحات البابا فرنسيس الأخيرة "تناقض المسيحية"، بعدما أفاد الحبر الأعظم بأن المقاتلين المنتمين إلى الأقليات العرقية الروسية من بين القوى "الأكثر قسوة" في حرب أوكرانيا.
وقال لافروف في تصريحات متلفزة إن "البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار لكنه أدلى مؤخراً بتصريح غير مفهوم ويناقض المسيحية تماماً، إذ صنّف شعبين روسيين على أنه يمكن توقع فظائع منهما في إطار الأعمال العدائية".
لافروف: كان بإمكان الغرب تفادي النزاع في أوكرانيا ولكنه تجاهل مقترحات موسكو
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب كان لديه فرصة حقيقية لتجنب النزاع في أوكرانيا، لكنه اختار رفض المقترحات الروسية لوقف توسع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، ورفض الموافقة على وضع أمني خاص لكييف.
ويقول الغرب إن مقترحات روسيا التي قدمت في الفترة التي سبقت حرب أوكرانيا كانت غير واقعية وغير صادقة.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مشاركان في حرب أوكرانيا بسبب الدعم الذي يقدمانه لكييف. وقال لافروف إن واشنطن والحلف متورطان في الحرب لأنهما يزودان أوكرانيا بالسلاح ويقدمان لها التدريب العسكري على أراضيها.
أقر البرلمانيون الألمان الأربعاء تشريعاً يعتبر "إبادة جماعية" المجاعة التي طالت ملايين الأشخاص في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي في عهد الزعيم السوفياتي جوزف ستالين، معتمدين بذلك المصطلح الذي تستخدمه كييف. سريعاً جاء الرد من موسكو حيث قالت وزارة الخارجية الروسية إن برلين تسعى إلى تلميع صورة ماضيها النازي.
الجيش الأمريكي يطلب 6 أنظمة دفاع جوي متطورة بهدف منحها إلى أوكرانيا لاحقاً
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي منح عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة Raytheon Technologies Co لشراء ستة أنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة من طراز "ناسامز" (Nasams) لأوكرانيا.
وافقت الولايات المتحدة على إرسال ما مجموعه ثمانية أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا للمساعدة في صد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. وتسلمت أوكرانيا بالفعل أول نظاميْ دفاع جوي من هذا النوع في تشرين الثاني-نوفمبر على أن يتم تسليم القسم الآخر في الأشهر المقبلة بمجرد تصنيعها.
وقال البنتاغون إن أنظمةناسامز حققت حتى الآن نسبة نجاح بلغت مئة بالمئة في اعتراض الصواريخ الروسية التي تمّ إطلاقها على أوكرانيا. وفي المجموع، دعمت الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من 19.3 مليار دولار منذ بداية الحرب.
ستة ملايين أوكراني بدون كهرباء في اليوم الأول من فصل الشتاء
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، إنه مع دخول الأوكرانيين في أول يوم رسمي من فصل الشتاء، فإن ما يقرب من ستة ملايين شخص بينهم، ليس لديهم كهرباء.
وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الأربعاء، إن تسعة أشخاص قتلوا في حرائق بسبب انتهاك قواعد السلامة في محاولة لتدفئة منازلهم بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.
وقالت الخدمة في بيان: في اليوم الأخير فقط كان هناك 131 حريقاً في أوكرانيا، 106 منها في وحدات سكنية. قتل تسعة أشخاص وجرح ثمانية".
هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدّة خطة السلام المثيرة للجدل التي اقترحها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لإنهاء الغزو الروسي، داعياً المالك الجديد لموقع تويتر لزيارة بلده الغارق في الحرب لمعاينة الوضع على أرض الواقع.