البنتاغون يطلب 6 أنظمة دفاع جوي متطورة لكييف و6 ملايين أوكراني بدون كهرباء في أول يوم من فصل الشتاء

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إسبانيا تؤكد تلقي مكتب رئاسة الوزراء رسالة مفخخة على غرار مؤسسات أخرى في البلاد

قالت وزارة الداخلية اليوم، الخميس، إن مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تلقى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني رسالة تحتوي على مواد متفجرة مشابهة لتلك التي تلقتها السفارة الأوكرانية، وشركة تصنيع أسلحة إسبانية يوم الأربعاء، وقاعدة جوية يوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية بعد تلقي سلسلة من الرسائل المفخخة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية يوم الخميس إن قوات الأمن الإسبانية عثرت على عبوة ناسفة ثالثة مشتبه بها مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج مدريد. وذكر بيان الوزارة أنه بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، حدد ضباط أمن القوات الجوية أنه يحتوي على آلية للانفجار.

ولا تزال الشرطة تحلل الطرد صباح اليوم الخميس.

وهناك شكوك في أن روسيا تقف وراء تلك الرسائل ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأخبار بشكل مستقل.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الشرطة الإسبانية أن موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد أصيبت بجروح طفيفة الأربعاء بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.