مونديال 2022: ألمانيا وبلجيكا في دائرة الخطر وما هي احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي؟

تواجه ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا المصنفة ثانية عالمياً خطر الخروج مبكراً من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الخميس، فيما تبدو حظوظ المغرب مرتفعة في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

في المجموعة الخامسة، لن يكون فوز ألمانيا على كوستاريكا كافياً، لأنها تملك نقطة يتيمة وتحتاج إلى مدّ يد المساعدة من إسبانيا من خلال فوزها أو تعادلها مع اليابان.

تتصدّر إسبانيا المجموعة بأربع نقاط من فوز كاسح على كوستاريكا 7-0 وتعادل مع ألمانيا 1-1، مقابل 3 لكل من اليابان وكوستاريكا ونقطة يتيمة لألمانيا.

ويحتاج "دي مانشافت"، بطل 1954 و1974 و1990 و2014، إلى خدمة من إسبانيا تحديداً، رغم ان بمقدوره اللحاق بنقاطها إذا فاز وخسرت "لا روخا"، بيد أن فارق الأهداف الكبير الذي صنعته الأخيرة جراء فوزها افتتاحاً على كوستاريكا يحتم منطقياً فرضية تعثر اليابان ليملك رجال المدرب هانزي فليك فرصة بلوغ ثمن النهائي.

وفيما قد تكون المباراة الأخيرة لألمانيا في النسخة الحالية، لتسير على خطى تشكيلة 2018 التي ودّعت باكراً بخُفّي حنين، كانت قد التقت مع كوستاريكا في افتتاح مونديال 2006 وفازت عليها 4-2.

ناشد مدافع ألمانيا أنتونيو روديغر زميله في ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال بعد مواجهتهما "تغلّبوا على اليابان، أرجوكم!".

وكانت ألمانيا تنازلت عن اللقب العالمي الذي أحرزته في 2014، بخروج مبكر مخيب في روسيا، كان الثاني في تاريخها من دور المجموعات.

أول حكمة

وتشهد هذه المباراة محطة تاريخية، لأنها أول مباراة في كأس العالم ستقودها حكمة هي الفرنسية ستيفاني فرابار البالغة 38 عاماً.

أدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الانكليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.

من جهتها، تحتاج إسبانيا لنقطة التعادل كي تضمن تأهلها، حيث يتوقع أن يلجأ مدربها لويس إنريكي إلى إراحة القائد سيرجيو بوسكيتس والنجم الشاب غافي الذي تدرّب بمفرده في الأيام الماضية.

ويلاقي بطل هذه المجموعة وصيف السادسة التي تضمّ كرواتيا والمغرب وبلجيكا وأقصيت من منافستها كندا.

وعُرفت حتى الآن أربع مواجهات في ثمن النهائي، فتلتقي هولندا مع الولايات المتحدة والأرجنتين مع أستراليا السبت، وفرنسا مع بولندا وإنكلترا مع السنغال الاحد.

آخر أيام الذهبي؟

وفي المجموعة السادسة، تدور مواجهة قوية بين ثلاثة منتخبات على بطاقتي التأهل، إذ تلعب كرواتيا المتصدرة (4) مع بلجيكا الثالثة (3) والمغرب الثاني (4) مع كندا الأخيرة (0).

وتكفي نقطة التعادل كرواتيا وصيفة النسخة الماضية في انجاز تاريخي، لبلوغ الدور المقبل، أمام بلجيكا ثالثة مونديال روسيا التي تعرضت لصفعة موجعة أمام المغرب 0-2.

ويبدو المغرب في موقع قوي لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1986 عندما خسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف، عطفاً على مستواه الجيد ضد بلجيكا وكونه يلاقي أضعف فرف المجموعة كندا الخارجة من خسارة كبيرة أمام كرواتيا 1-4.

ويكفي "أسود الاطلس" التعادل للتأهل، لكن مدربهم وليد الركراكي الذي حلّ بدلاً من البوسني المقال وحيد خليلودجيتش المقال قبل النهائيات لخلافات مع لاعبي المنتخب، طالب لاعبيه بضرورة الحفاظ على "عقلية الفوز. لم نفعل أي شيء، لم نتأهل (الى ثمن النهائي) الذي جئنا إلى هنا من أجله.

وكشف الركراكي ان حارس مرماه الأساسي ياسين بونو الذي انسحب في اللحظة الاخيرة من انطلاق مباراة بلجيكا، بسبب تجدد إصابة تعرض لها في المباراة الاولى ضد كرواتيا، جاهز للعب.

في المقابل، يبدو جيل بلجيكا "الذهبي" في خطر، وسيبحث عن فوز على كرواتيا على استاد أحمد بن علي في الريان يضمن له بلوغ الدور الثاني.

وأبلى هذا الجيل البلاء الحسن في السنوات الست الماضية توجها بمركز ثالث في روسيا 2018، لكن تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس بدت عجوزة واختفى أسلوب لعبها الهجومي الجميل، في ظل شائعات عن مشكلات داخل أروقة المنتخب.

ووعد نجمها المخضرم إدين هازار المتراجع مستواه، الثلاثاء بـ"أحد عشر محاربا" بلجيكيا لمواجهة كرواتيا، مؤكدا أن الشياطين الحمر قد "تناقشوا" وهدأوا من روع التوترات بعد الهزيمة أمام المغرب.

وقال ظهيرها تيموتي كاستاني الأربعاء "ثقتنا ليست ضعيفة كما يعتقد الناس. صحيح اننا لم نلعب جيداً في أول مبارتين، لكننا لسنا في أزمة كما يكتب البعض في وسائل الإعلام".

ما هي احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي؟

في ما يأتي احتمالات التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات الثلاثاء:

المجموعة الأولى

هولندا (7 نقاط)، السنغال (6)، الإكوادور (4 نقاط)، قطر (صفر)

تأهلت هولندا بصفتها متصدرة المجموعة وستلاقي الولايات المتحدة في ثمن النهائي.

تأهلت السنغال بصفتها وصيفة المجموعة وستلاقي إنكلترا في ثمن النهائي.

المجموعة الثانية

إنكلترا (7)، الولايات المتحدة (5)، إيران (3)، ويلز (1)

تأهلت إنكلترا بصفتها متصدرة المجموعة وستلاقي السنغال في ثمن النهائي.

تأهلت الولايات المتحدة بصفتها وصيفة المجموعة وستلاقي هولندا في ثمن النهائي.

المجموعة الثالثة

الأرجنتين (6)، بولندا (4)، المكسيك (4)، السعودية (3)

تأهلت الأرجنتين بصفتها متصدرة المجموعة وستلاقي أستراليا في ثمن النهائي.

تأهلت بولندا بصفتها وصيفة المجموعة وستلاقي فرنسا في ثمن النهائي.

المجموعة الرابعة

فرنسا (6)، أستراليا (6)، تونس (4)، الدنمارك (1)

تأهلت فرنسا بصفتها متصدرة المجموعة وستلاقي بولندا في ثمن النهائي.

تأهلت أستراليا بصفتها وصيفة المجموعة وستلاقي الأرجنتين في ثمن النهائي.

المجموعة الخامسة

* الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر

اليابان (3) - إسبانيا (4)، كوستاريكا (3) - ألمانيا (1)

إسبانيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.

اليابان تتأهل بحال فوزها. تتأهل أيضاً بحال تعادلها تزامناً مع التعادل في المباراة الثانية.

ستقصى بحال خسارتها، أو بحال تعادلها تزامناً مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه بحال تعادلها وفوز ألمانيا.

كوستاريكا تتأهل بحال فوزها على ألمانيا. التعادل يضمن لها العبور بحال فوز إسبانيا، أو بحال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. التعادل في المبارتين يقصي كوستاريكا وبحال خسارتها أيضاً.

ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل. فوزها تزامناً مع فوز إسبانيا سيؤهلها. فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

المجموعة السادسة

* الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر

كرواتيا (4) - بلجيكا (3)، كندا (صفر) - المغرب (4)

كرواتيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها، ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

المغرب يتأهل بحال فوزه أو تعادله. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

بلجيكا ستضمن التأهل بحال فوزها على كرواتيا. ستقصى بحال خسارتها. بحال تعادلها: ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

كندا فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.

المجموعة السابعة

* الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر

صربيا (1) - سويسرا (3)، الكاميرون (1) - البرازيل (6)

البرازيل ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها وفوز سويسرا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

سويسرا ستتأهل بحال فوزها. ستتأهل بحال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصبّ فارق الاهداف في مصلحتها. ستقصى بحال خسارتها.

صربيا والكاميرون بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل. بحال فوزهما سوياً، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير. صربيا ستتأهل بحال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.

المجموعة الثامنة

* الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر

كوريا الجنوبية (1) - البرتغال (6)، غانا (3) - الأوروغواي (1)

البرتغال ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

غانا ستتأهل بحال فوزها على الأوروغواي. بحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية بحال الخسارة أو التعادل. بحال فوزهما سوياً يم اللجوء إلى فارق الأهداف.

* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

فارق الأهداف

عدد الأهداف

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة