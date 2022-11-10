كأس العالم 2022: عودة غوتسه إلى المنتخب الألماني وبلجيكا تستدعي لوكاكو رغم الإصابة

عاد لاعب خط الوسط ماريو غوتسه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر بعد التمديد) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار مونديال قطر، حسب ما أعلن الخميس المدرب الوطني هانزي فليك.

ولم يتم استدعاء غوتسه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.

وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعباً إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر، الأبطال الأربعة لتكريس البرازيل، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

وعن استدعاء مولر (33 عاماً) على الرغم من أن لاعب بايرن غاب عن 8 مباريات ولعب أقل من 60 دقيقة منذ أواخر أيلول/سبتمبر قال فليك "لم يكن مستعداً بشكل جيد من قبل لكأس العالم".

وأكد فليك إنه واثق من أن مولر سيصل إلى مركز تدريب ألمانيا قبل كأس العالم "بكامل لياقته البدنية".

وسيلعب مولر في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، في حين استبعده مدرب بايرن يوليان ناغلسمان من تشكيلة الفريق في مباراة السبت في الدوري ضد شالكه متذيل الترتيب بسبب آلام يعاني منها في ظهره.

وقال ناغلسمان "أود فقط أن أتركه يرتاح قبل كأس العالم... (و) يشفي تماماً".

وأدرج فليك ثلاثة حراس مرمى بينهم حارس بايرن ميونيخ نوير المتعافي من إصابة في كتفه الأيسر أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع في تشرين الأول/أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن الأسوأ بالنسبة لحارس عرين النادي البافاري الذي يتحضر لخوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2010 و2014 و2018.

وبعدما تلقى ضربة معنية باصابة المهاجم تيمو فيرنر قبل ثمانية أيام من مونديال قطر وغيابه عن العرس الكروي العالمي، استدعى فليك مهاجمين لا يملكان خبرة دولية هما نيكلاس فولكروغ ابن الـ29 عاماً (فيردر بريمن) والواعد يوسوفا موكوكو من بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب ألماني يتم استدعاؤه للعب في المونديال.

ويحتل فولكروغ المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الألماني خلف الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، في حين يتألق الكاميروني الأصل موكوكو الذي سيبلغ 18 عاماً في يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الإكوادور وقطر في 20 الحالي، مع النادي "الأصفر والأسود" في دورتموند.

ومن بين أبرز الغائبين بالإضافة إلى فيرنر الذي خضع لجراحة في كاحله الأيسر، رويس الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة تعرض لها في منتصف أيلول/سبتمبر في كاحله الأيمن ليغيب عن كأس العالم للمرة الثانية بعد البرازيل 2014 للسبب ذاته. كما أبقى فليك قلب دفاع دورتموند ماتس هوملس خارج التشكيلة المتوجهة إلى قطر.

من ناحيته، يستعد مدرب بايرن ميونيخ السابق فليك والذي قاده لسداسية تاريخية لخوض أوّل بطولة كبرى له مع المنتخب الألماني بعدما خلف يواكيم لوف في صيف 2021 بعد أن كان مساعداً له لمدة ثماني سنوات بين عامي 2006 و2014.

وتستهل ألمانيا مبارياتها في قطر ضد اليابان في 23 الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وكوستاريكا.

وفي ما يلي تشكيلة ألمانيا لمونديال قطر:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثمبتون الإنجليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كيهرر (وست هام الإنجليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) ونيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)

الوسط: يوليان برانت (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (أينتراخت فرانكفورت)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافيرتس (تشلسي الإنجليزي)، يوزوا كيميش وجمال موسيالا وتوماس مولر وليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)

الهجوم: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، سيرج غنابري ولوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، يوسوفا موكوكو (بوروسيا دورتموند)

بلجيكا تستدعي لوكاكو رغم الإصابة

وأعلن المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيس الخميس عن التشكيلة النهائية للشياطين الحمر في مونديال قطر ضمت مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو رغم إصابته في الفخذ.

وأوضح المدرب الذي قاد بلجيكا الى المركز الثالث في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، أن لوكاكو لا يزال يعتبر "غير جاهز طبياً".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في مقر "الشياطين الحمر" في توبيز، جنوب بروكسل، أن المهاجم يخضع للعلاج ولديه عشرة أيام حتى عشية المباراة الأولى في المجموعة السادسة ضد كندا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، "كي يتعافى تمامًا".

وتابع "يتلقى العلاج ويدخل هذه الفترة حتى 22 (تشرين الثاني) نوفمبر حيث تتاح له فرصة الشفاء التام".

وعانى لوكاكو البالغ من العمر 29 عاماً وأفضل هداف في تاريخ المنتخب البلجيكي برصيد 65 هدفاً، من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر أبعدته عن الملاعب منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، قبل أن يعود في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكلل لوكاكو عودته بهدف في مرمى فيكتوريا بيلزن التشيكي 4-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلاً، وشارك بديلاً أيضا في الفوز على سمبدوريا 3-صفر في الدوري السبت قبل الماضي، لكنه تعرض لإصابته الأولى مطلع الشهر الحالي مما أثار شكوكًا جدية حول قدرته على خوض المونديال.

روميلو لوكاكو AP Photo

وقال مارتينيس الخميس إنه يأمل في أن يكون جاهزاً على الأقل للدور الثاني من العرس العالمي بعد المباريات الثلاث في الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم المغرب وكندا.

ولم تشهد القائمة أي مفاجأة وتقدمها القائد نجم ريال مدريد إدين هازار على الرغم من الوقت الضئيل جداً الذي لعبه مع النادي الملكي، وزميله في صفوف الأخير حارس المرمى تيبو كورتوا وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين.

وجدد مارتينيس الثقة في المخضرمين يان فيرتونغن (35 عاماً) وتوبي ألدرفيرلد (33).

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (بروج)، كون كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)

الدفاع: توبي ألدرفيرلد (أنتويرب)، يان فيرتونغن وزينو ديباست (أندرلخت)، لياندر ديندونكر (أستون فيلا الإنكليزي)، فاوت فايس (ليستر سيتي الإنكليزي)، أرثور ثيات (رين الفرنسي)، توما مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)

الوسط: تيموتي كاستاني ويوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنكليزي)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ثورغان هازار (بوروسيا دورتموند الألماني)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، أكسل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أمادو أونانا (إيفرتون الإنكليزي)، هانس فاناكن (بروج)

الهجوم: إدين هازار (ريال مدريد الإسباني)، لياندرو تروسار (برايتون الإنكليزي)، روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي)، ميتشي باتشواي (فنربهتشه التركي)، شارل دي كيتلار (ميلان الإيطالي)، لويس أوبندا (لنس الفرنسي)، جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، دريس مرتنس (غلطة سراي التركي).

القائمة الأميركية

كشف مدرب الولايات المتحدة غريغ بيرهالتر الأربعاء عن تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ولم تشهد التشكيلة التي يقودها صانع ألعاب تشلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيك ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي وستون ماكيني، أي مفاجآت.

وفضل بيرهالتر هداف نوريتش الإنجليزي (التشامبونشيب) جوش سيرجنت على النجم الصاعد ريكاردو بيبي البالغ من العمر 19 عاماً (خرونينغن الهولندي)، فيما غاب حارس مرمى ليدز يونايتد الإنكليزي زاك ستيفن مفضلاً عليه الحارس البديل لأرسنال الإنجليزي مات تورنر.

وتلعب الولايات المتحدة في العرس العالمي في المجموعة الثانية إلى جانب ويلز وإنجلترا وإيران.

وعلق بيرهالتر قائلاً "في حالة ريكاردو (بيبي)، أجريت محادثة صعبة جداً معه كي أشرح له اختياراتي. من الصعب دائمًا (استبعاد لاعب) ساعدك في التأهل لكأس العالم. سجل ثلاثة أهداف في التصفيات ولن يكون جزءًا من المغامرة".

وأوضح "جوش يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنكليزية، ولعب في الدوري الممتاز الموسم الماضي. سنلعب ضد ويلز وإنجلترا وهذين المنتخبين لديها الكثير من اللاعبين من البطولتين".

وأضاف "قمنا بتقييم الإيجابيات والسلبيات، وقررنا أخيرًا أنه من المهم اختيار لاعبين من البطولات حيث يلعب معظم المنافسين في مجموعتنا. سيضيفون قيمة من خلال بُعدهم البدني".

واختار المدرب أيضاً لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني جيو رينا ومهاجم ليل الفرنسي ثيموتي وياه نجل جورج، الرئيس الليبيري المهاجم السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: إيثان هورفات (لوتون تاون الإنجليزي)، شون جونسون (نيويورك سيتي إف سي)، ومات تورنر (أرسنال الإنجليزي)

الدفاع: كاميرون كارتر-فيكرز (سلتيك الاسكتلندي)، سيرجينيو ديست (ميلان الإيطالي)، آرون لونغ (نيويورك ريد بولز)، أنتوني روبنسون وتيم ريم (فولهام الإنجليزي)، جو سكالي (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، ديأندري يدلين (إنتر ميامي الأميركي)، ووكر زيمرمان وشاكيل مور (ناشفيل)

الوسط: كيلين أكوستا (لوس أنجليس أف سي)، تايلر أدامس (ليدز يونايتد الإنجليزي)، لوكا دي لا توري (سلتا فيغو الإسباني)، وستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي)، يونس موسى (فالنسيا الإسباني)، كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز)

الهجوم: جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند الألماني)، خيسوس فيريرا (أف سي دالاس)، جوردان موريس (سياتل ساوندرز)، كريستيان بوليسيك (تشلسي الإنجليزي)، جوش سيرجنت (نوريتش سيتي الإنجليزي)، حجي رايت (أنطاليا سبور التركي)، تيموثي وياه (ليل الفرنسي).