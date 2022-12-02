فيديو: مشجعون ألمان يقولون إن الخروج المبكر من المونديال كان "مستحقًا"

عبرت الجماهير الألمانية عن إحباطها بسبب خروج فريق منتخب بلادها من الدور الأول في تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر. فيما قال بعضهم "أننا نستحق ذلك."

في حانة شرق برلين، يشعر إريك فارنك "بخيبة أمل" بسبب الخروج المفاجئ من كأس العالم. ويقول: "لم يتوقع أحد أن تهزم اليابان إسبانيا، لكننا في النهاية خروجنا كان مستحقا".

خسر المنتخب الألماني في مباراته الأولى أمام اليابان بنتيجة مفاجئة 2-1. ومنح التعادل 1-1 أمام إسبانيا الأمل في التأهل، لكن هزيمة الإسبان على يد اليابان الخميس حسمت مصير الألمان على الرغم من فوزهم 4-2 على كوستاريكا.

في رأي إيريك أن مدرب المنتخب الألماني هانسي فليك لديه فريق "فيه نجوم لكن يفتقر إلى القادة".

اعتادت ألمانيا أن تصل إلى الأدوار النهاية وتفتخر بكونها "فريق البطولة"، الذي كان لديه دائمًا فرصة للفوز بكأس العالم.

يقول ريكو فاغنر، 23 عامًا الذي كان يشاهد المباراة من نفس الحانة: " أشعر بخيبة أمل، لكننا نستحق ذلك".

بعد مباراة مثيرة شهدت أهداف عديدة فاز بها المنتخب الألماني على كوستاريكا، وحافظت اليابان على تقدمها أمام المنتخب الإسباني، بدا الإحباط واضحًا على وجوه المشجعين في الحانة.

يقول ليفينت لانزكي، 41 عامًا، كان على ألمانيا أن تتأهل "إلى ربع النهائي بالتأكيد".

لكن سيباستيان فيشتي، 48 عامًا، يرى من جانبه " أن الحماس كان ضعيفًا بالفعل"، في إشارة إلى قطر، البلد المضيف المثير للجدل وقرار نقل البطولة لتتزامن مع فصل الشتاء في أوربا بدلاً من وقته التقليدي في الصيف.