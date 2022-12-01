مونديال قطر: المغرب وكرواتيا يتأهلان للدور 16 وبلجيكا وكندا تودعان النهائيات

بلغ منتخب المغرب الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986، بفوزه على كندا 2-1 الخميس على ملعب الثمامة، حاسماً صدارة مجموعته السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وسجل حكيم زياش (4) ويوسف النصيري (23) هدفي المغرب الذي كرر إنجاز مونديال المكسيك 1986 عندما تخطى الدور الاول وبات اول منتخب عربي وافريقي يحقق ذلك، ونايف أكرد (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا.

وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب والرابع في تاريخ مشاركاته الست حتى الان، وهي المرة الاولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين. وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط في أفضل غلة في تاريخ مشاركاته الست في المونديال، بفارق نقطتين امام كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

ويلتقي المغرب الذي اصبح اول منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي، مرتين مع ثاني المجموعة السادسة الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية. وكانت افضل غلة له 5 نقاط في مونديال 1986 عندما تصدر المجموعة السادسة أيضا أمام العمالقة انكلترا وبولندا والبرتغال، و4 نقاط في مونديال 1998 عندما خرج من الدور الاول.

وكان المغرب يملك مصيره بين يديه ويتأهل في حال الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا ناسبته نتيجة المباراة الثانية. وهو الفوز العربي الرابع في البطولة بعدما تغلب السعودية على الارجنتين 2-1، المغرب على بلجيكا 2-0 وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1-صفر. وهي المباراة الرسمية الاولى بين المنتخبين اللذين التقيا وديا ثلاث مرات وكان الفوز من نصيب المغرب مرتين مقابل تعادل واحد.

المغربي يوسف النصيري يسجل الهدف الثاني لفريقه Pavel Golovkin/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

عودة بونو

وعاد ياسين بونو لحراسة عرين أسود الأطلس بعدما انسحب في اللحظة الأخيرة من المباراة ضد بلجيكا، بسبب عدم ارتياح قبل انطلاقها بثوان، فيما دفع مدربه وليد الركراكي بلاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري مكان لاعب وسك ستاندار لياج البلجيكي سليم أملاح.

في المقابل، جلس مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد على دكة البدلاء بين أربعة تبديلات قام بها مدربه الإنجليزي جون هيردمان الى جانب ريتشي لاريا وستيفن اوستاكيو وأتيبا هاتشينسون، ودفع بجونيور هولويت وجوناثان اوسوريو ومارك-انتوني كاي وسام أديكوغبي.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكرا عندما شتت القائد رومان سايس كرة، حاول مدافع تشافيس البرتغالي ستيفن فيتوريا إعادتها الى حارس مرماه والنجم الاحمر الصربي ميلان بوريان فكانت قصيرة حاول الاخير مراوغة المهاجم يوسف النصيري الذي ضغط عليه لكنها طالت عليه وتهيأت أمام زياش الذي لعبها ساقطة من 25 مترا عانقت المرمى الخالي (4).

لاعبو المغرب يحتفلون برمي المدرب وليد الركراكي في الهواء Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وهو الهدف الاول لزياش في المونديال والتاسع عشر في مسيرته الدولية. وكاد زياش يفعلها من ركلة ركنية مباشرة ابعدها الحارس بصعوبة (10). وكاد مهاجم كلوب بروج البلجيكي تايجون بيوكانن يدرك التعادل اثر تمريرة من مهاجم سيركل بروج كايل لارين لكنه تابعها بجوار القائم الايمن لبونو (15).

وعزز النصيري تقدم المغرب بهدف ثان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من أشرف حكيمي فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه داخل المرمى (23). وبات النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين رافعا رصيده الى 17 هدفا دوليا.

وتساوى النصيري مع عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين سجل كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية الأول في نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.

المغربي يوسف النصيري يحتفل بتسجيل هدف Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

ونجحت كندا في تقليص الفارق عندما توغل المدافع سام أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع أكرد وخدعت بونو (40). وهو الهدف الـ100 في مونديال قطر. وأعاد النصيري الفارق إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة من داخل المنطقة لكنه الغي بداعي التسلل (45+3).

وسيطرت كندا على الكرة مطلع الشوط الثاني وكاد البديل المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية لكن كرته ارتطمت بالعارضة ونزلت فوق خط المرمى وتابعها أليستير جونستون برأسه فوق العارضة (72).

كرواتيا إلى ثمن النهائي

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 بتعادلها مع بلجيكا صفر-صفر الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ودخل لوكا مودريتش ورفاقه اللقاء وهم في الصدارة بأربع نقاط من تعادل سلبي مع المغرب وفوز على كندا 4-1، فيما كانت بلجيكا ثالثة بثلاث نقاط نالتها من فوز على كندا 1-صفر مقابل خسارة صادمة أمام المغرب صفر-2.

وبتعادلها الخميس على استاد أحمد بن علي في الريان، تنازلت كرواتيا عن الصدارة لصالح المغرب الفائز على كندا 2-1، فيما ودعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.

والخروج من نهائيات المونديال القطري، يعني ضياع فرصة أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل الفوز باللقب العالمي الذي كانوا قريبين جداً منه قبل أربعة، لكن المغامرة انتهت في نصف النهائي على يد فرنسا المتوجة لاحقاً باللقب.

ومن المؤكد أن الخروج من الدور الأول يهدد مصير المدرب الإسباني لمنتخب "الشياطين الحمر" روبرتو مارتينيس الذي ظلّ مرتبطاً إلى حد كبير باللاعبين ذوي الخبرة الذين وصلوا إلى ربع النهائي على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى الماضية.

تورغان هازار البلجيكي، إلى اليسار ، يحاول الحصول على الكرة أمام الكرواتي إيفان بيريسيتش Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

تعديلات بلجيكية وكرواتيا على حالها

وأجرى مارتينيس تعديلات بالجملة على التشكيلة لهذه المباراة المصيرية، فأبقى الأخوين إدين وثورغان هازار على مقاعد البدلاء ضمن أربعة تغييرات على الفريق مقارنة بمباراة الجولة الثانية أمام المغرب، مانحاً المخضرم دريس مرتنس ولياندرو تروسار فرصتهما الأولى للعب منذ البداية، فيما غاب أمادو أونانا بسبب الإصابة.

وفي الجهة المقابلة، احتفظ المدرب الكراوتي زلاتكو داليتش بكامل الفريق الذي فاز على كندا 4-1. وقال مودريتش للتلفزيون الكرواتي "نحن في غاية السعادة لبلوغ دور الـ16. نستحق ذلك بعد هذه المباراة. خضنا مباراة جيدة ومررنا بظروف صعبة"، وتابع "لقد حققنا هدفنا الأول، والآن فلنتقدّم. اظهرنا اليوم أننا فريق كبير وانه بمقدورنا اللعب ضد أي كان".

وبدأ الكروات بقوة وكاد إيفان بيريشيتش يفتتح التسجيل منذ الثواني الأولى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر (1)، لكن البداية كانت خادعة الى حد ما إذ فشل بعدها أي من الفريقين في الوصول الى مرمى الآخر باستثناء بغض المحاولات البلجيكية التي انتهت عند أقدام المدافعين أو بعيداً عن الخشبات الثلاث مثل محاولة لمرتنس إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من كيفن دي بروين (13).

الكرواتي بورنا سوسا، على اليسار ، يسدد الكرة برأسه أمام البلجيكي توماس مونييه Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

واعتقد الكروات أنهم حصلوا على ركلة جزاء بعد خطأ من يانيك كاراسكو على أندري كراماريتش، لكن الحكم عاد عن قراره بعد مراجعة "في أيه آر" بسبب حالة تسلل قبل الخطا (15)، ليعود اللقاء الى نفس الوتيرة التي كانت عليها بلا فرص حقيقية حتى نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الثانية، زج مارتينيس بروميلو لوكاكو بدلاً من مرتنس وكان مهاجم إنتر الإيطالي أن يضع بلاده في المقدمة برأسية بعد عرضية من دي بروين، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش كان يقظاً (49).

لوكا مودريتش من كرواتيا ، يسدد الكرة AP Photo

لوكاكو وإخفاق الثواني الأخيرة

ثم ردّ الكروات بسلسلة من الفرص الخطيرة جداً ضمن فورة شهدت ثلاث تسديدات قوية لماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش تألق تيبو كورتوا في صدها جميعاً (54).

هجوم البلجيكي روميلو لوكاكو (9) وزميله إيدن هازارد (10) AP Photo

وزج مارتينيس بعدها بتورغان هازار بدلاً من تروسار بحثاً عن تنشيط الفريق الذي كان قريباً من خطف التقدم لولا تدخل القائم الأيسر لسد تسديدة لوكاكو بعد توغل من يانيك كاراسكو (60). وكاد مودريتش يهز الشباك لكنه اصطدم بتألق زميله في ريال مدريد كورتوا الذي قدم مباراة كبيرة (68).

ومرة أخرى، كان لوكاكو قريباً من هز الشباك ومنح بلاده بطاقة العبور لكنه سدد بجانب القائم من مسافة قريبة (87)، ثم أضاع مهاجم إنتر فرصة العمر عندما وصلته الكرة من ثورغان هازار وهو في مواجهة المرمى فحاول أن يسيطر عليها بصدره لكنها طالت ما سمح للحارس في السيطرة عليها (90).