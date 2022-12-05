مونديال قطر: البرازيل تتقصي كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف (4-1) وتتأهل إلى دور ربع النهائي

تعافى نيمار من الإصابة فرقص البرازيليون كثيراً حتى مع مدربهم تيتي، محتفلين برباعية رنانة في مرمى كوريا الجنوبية (4-1)، لتتأهل الدولة الباحثة عن لقب سادس قياسي وأوّل منذ 2002، إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 ضاربة موعداً مع كرواتيا وصيفة النسخة الماضية والعائدة إلى هوايتها في ركلات الترجيح بحرمانها اليابان من بلوغ أول دور ثمانية في تاريخها.

وانضمت البرازيل، الوحيدة المشاركة في 22 نسخة من المونديال، إلى اصحاب الأوزان الثقيلة في ربع النهائي حيث تلتقي أيضاً الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع هولندا الوصيفة ثلاث مرات، وفرنسا حاملة اللقب مع إنكلترا بطلة 1966، فيما ودّعت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا ثالثة 2018 باكراً من الدور الأول.

في الدقيقة 36 من المباراة الأخيرة على استاد 974 في الدوحة الذي سيُعاد تفكيكه بالكامل، كانت البرازيل متقدمة 4-0 عبر فينيسيوس جونيور (7)، نيمار (13 من ركلة جزاء)، ريشارليسون (29) ولوكاس باكيتا (36)، لتكون ثاني مرة تسجيل البرازيل 4 أهداف في الشوط الاول في كأس العالم منذ 1954 ضد المكسيك، فيما سجّلت كوريا الجنوبية هدفاً شرفياً جميلاً في نهاية المباراة عبر سيونغ-هو بايك (76).

تنفّست البرازيل الصعداء مع تعافي نجمها نيمار المصاب بالتواء في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، ابعده عن مواجهتي سويسرا (1-0) والخسارة الأولى ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون (0-1).

قلّص الفارق إلى هدف مع بيليه صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع البرازيل (77) والوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال. تزامن ذلك مع وعد الاسطورة بيليه (82 عاماً) الذي يخضع للعلاج في المستشفى اثر التهاب رئوي بدعم سيليساو "سأشاهد المباراة من المستشفى وساشجع كل واحد منكم".

كما اصبح نيمار ثالث برازيلي يسجل في ثلاث نسخ من كأس العالم بعد بيليه (1958 و1962 و1966 و1970) ورونالدو (1998 و2002 و2006).

البرازيلي فينيسيوس جونيور ، أعلى اليسار ، سجل الهدف الأول لفريقه AP Photo

وقال نيمار "من الصعب الحديث عن بيليه في هذه اللحظة. نتمنى له الأفضل وان يتعافى في اسرع وقت. آمل في ان يكون قد استمتع بهذا الفوز.. لم اكن اتوقع أبدا الوصول الى هذه الارقام".

ورافق النحس نجم باريس سان جرمان الفرنسي في البطولات الكبرى: اصابة بظهره في ربع نهائي مونديال 2014، أخرى بمشط قدمه اجبرته على خوض روسيا 2018 دون لياقة بدنية مكتملة، وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما توّجت بلاده باللقب.

البرازيلي نيمار يسجل الهدف الثاني لفريقه بضربة جزاء أ ب

أما زميله الشاب فينيسيوس جونيور، فتحدث عن المواجهة المقبلة في ربع النهائي "كرواتيا فريق صعب بلغ نهائي النسخة الاخيرة. يملكون لاعبين جيدين ويجب ان نكون مستعدين لمواجهة الأفضل في كل دور".

وبدت الفوارق كبيرة بين المنتخبين، فبلغت البرازيل ربع النهائي مرة ثامنة توالياً، رغم تواجد هداف توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون، ليتأجل سعي "محاربي تايغوك" في تكرار انجاز بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخهم بعد 2002 على أرضهم، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي.

البرازيلي ريتشارليسون ، لاعب الوسط ، يسجل الهدف الثالث لفريقه Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

تريد البرازيل، الباحثة عن لقب سادس قياسي وأوّل منذ 2002، الانضمام إلى أصحاب الأوزان الثقيلة في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد تعافي نجمها المصاب نيمار ونزوله أساسياً ضد كوريا الجنوبية المتواضعة الإثنين، فيما عادت كرواتيا وصيفة النسخة الماضية، إلى هوايتها بركلات الترجيح وحرمت اليابان من بلوغ أول ربع نهائي في تاريخها.

البرازيلي لوكاس باكيتا يسجل الهدف الرابع لفريقه AP Photo

وأفرزت مواجهات ثمن النهائي حتى الآن، موقعتين ناريتين في ربع النهائي بين الأرجنتين بطلة 1978 و1986 وهولندا الوصيفة ثلاث مرات، وفرنسا حاملة اللقب مع إنكلترا بطلة 1966، فيما ودّعت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا ثالثة 2018 باكراً من الدور الأول.

وتبدو البرازيل مرشّحة وسط ترسانة النجوم التي تضمّها، واهتمامها الكبير في بطولة هي الوحيدة لم تغب عنها في 22 نسخة. تنفّست الصعداء مع تعافي نجمها نيمار المصاب بالتواء في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، ابعده عن مواجهتي سويسرا (1-0) والخسارة الأولى ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون (0-1).

لاعب كوريا الجنوبية بايك سونغ هو ، أسفل اليسار ، سجل الهدف الأول لفريقه AP Photo

ورافق النحس نجم باريس سان جرمان الفرنسي في البطولات الكبرى: اصابة بظهره في ربع نهائي مونديال 2014، أخرى بمشط قدمه اجبرته على خوض روسيا 2018 دون لياقة بدنية مكتملة، وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما توّجت بلاده باللقب.

ووعد الاسطورة بيليه (82 عاماً) الذي يخضع للعلاج في المستشفى اثر التهاب رئوي بدعم سيليساو قائلا: "ساشاهد المباراة من المستشفى وساشجع كل واحد منكم". ومع اقصاء اليابان وكوريا الجنوبية، وقبلهما أستراليا السبت، تكون قارة آسيا خسرت كل ممثليها، بعد ان حصدت أكبر حضور لها في ثمن النهائي.