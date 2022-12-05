تراجع التضخم في تركيا لأول مرة بعد 17 شهراً من الارتفاع

أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر-تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، منهياً فترة 17 شهراً من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة بالمئة.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر-تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر-تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.

وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للتحفيز.