استهداف حافلة للشرطة التركية بعبوة ناسفة وإصابة 9 شرطيين بجروح

ذكرت مصادر أمنية أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا يوم الجمعة عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن شخصين اعتقلا ويعتقد أنهما منفذي الانفجار. وأضاف "وقع انفجار في سيارة متوقفة في الساعة 05:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، أثناء اتجاه سيارة شرطة إلى العمل في ديار بكر".

وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، لكن تسعة كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات. وقالت المصادر إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وسبق أن نفذ الأكراد واليساريون والمتشددون الإسلاميون تفجيرات في تركيا.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.