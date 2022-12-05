ماسك يردّ على ترامب ويقول إن الدستور أعظم من أي رئيس أمريكي

ردّ المالك الجدبد لتويتر، إيلون ماسك، على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي دعا إلى "إنهاء" بنود من الدستور مكرراً قوله إن "عملية تزوير هائلة شابت الانتخابات الرئاسية 2020" وزعمه أنه الفائز الحقيقي فيها.

وكان ماسك ساهم إلى حدّ ما في منشور ترامب المثير للجدل على المنصة التي يملكها "تروث سوشال"، حيث فتحت إدارة تويتر الجديدة قضية مقالة نشرتها نيويورك بوست قبل الانتخابات الرئاسية بثلاثة أسابيع فقط، وهي تخص هانتر بايدن، ابن جو بايدن.

المقالة تتحدث عن احتمال تورط الرئيس وابنه في قضايا فساد، ونشرت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تمرّ بمرحلة من الانقسام الشديد، انتهت بأعمال عنف واقتحام مقر الكونغرس [الكابيتول] في السادس من يناير-كانون الثاني 2021.

وحجب تويتر آنذاك المقالة بحجة أنّ الوثائق المنشورة فيها مسروقة، ولكن الجمهوريين اتهموا بايدن والديمقراطيين في ذلك الوقت بالعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم مصلحتهم في الانتخابات، وبالتضييق على حرية التعبير.

وقال ماسك يوم أمس الأحد في تغريدة "الدستور [الأمريكي] أعظم من أي رئيس. نقطة على السطر".

وكان ترامب استغل قضية مقالة نيويورك بوست التي كشف عنها ماسك مؤخراً ضمن ما يسميه الملياردير "وثائق تويتر"، فاعتبر الرئيس الجمهوري السابق مجدداً السبت أن الانتخابات الرئاسية 2020 شابها "تزوير كبير" وأن الحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية الديمقراطية عملا عن كثب مع شركات تكنولوجيا كبيرة، مطالباً بالإعلان عن "الفائز الحقيقي".

ودان البيت الأبيض ومجموعة من النواب الديمقراطيين بشدة دعوة ترامب إلى إنهاء بنود من الدستور.