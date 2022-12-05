فيديو: رحيم ستيرلينغ يغادر كأس العالم بسبب تعرض منزله لسطو مسلح

غادر مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم معسكر فريقه بكأس العالم في قطر عائداً إلى بلاده، إثر تعرض لسطو مسلح خلال تواجد خطيبته وأبناءه الثلاثة بمنزله.

وغاب لاعب نادي تشيلسي عن مباراة إنجلترا ضد السنغال بالدور ال16 للبطولة أمس الأحد، وهي المباراة التي فاز بها رجال المدرب غاريث ساوثغيت بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان ساوثغيت قد أعلن قبل مباراة السنغال أن ستيرلينغ لن يكون متاحاً "لأسباب عائلية"، ولا يعتقد بأنه سيعود إلى قطر قبل لقاء إنجلترا وفرنسا في الدور ربع النهائي يوم السبت القادم.

وقالت الشرطة البريطانية إن محتويات من المجوهرات وساعات اليد بقيمة حوالي 300 ألف جنيه إسترليني سُرقت من منزل ستيرلينغ خلال الحادث، مؤكدة أن خطيبة اللاعب وأبناءه لم صابوا بأي أذى.

وقال قائد منتخب إنجلترا هاري كين: "أفكارنا معه ومع أسرته". إنه شأن خاص ولكن ليس من السهل أبدًا رؤية أن يتعين على أحد زملائك وأصدقائك التعامل مع شيء من هذا القبيل". وأضاف كين: "منا كفريق، نرسل له أفضل ما لدينا، ونأمل أن نراه في أقرب وقت ممكن".