مونديال 2022: البرتغالي رونالدو احتياطياً ضد سويسرا في ثمن النهائي

سيبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة ضد سويسرا الثلاثاء على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال 2022 على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بحسب التشكيلة الرسمية المعلنة قبل انطلاق المباراة.

وكان رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية بدأ أساسيا في المباريات الثلاث السابقة لمنتخب بلاده في النسخة الحالية وسجل هدفا في المباراة الافتتاحية ضد غانا ليصبح بالتالي أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من النهائيات.

بيد أن رد فعله عندما استبدله المدرب فرناندو سانتوش في الدقيقة 65 من المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية لم تعجب الأخير.

وقرر سانتوش الزج بمهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس بدلا من رونالدو.

ولم يتردد سانتوش وخلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة الاثنين في توجيه الانتقادات الى رونالدو الذي لم يكن راضيا من خروجه من الملعب ضد كوريا الجنوبية.

ويبدو أن الصحافة البرتغالية نقلت قراءة لشفاه رونالدو لدى خروجه اثبتت توجيهه كلاما قاسيا باتجاه مدربه.

ورد سانتوش على ذلك بقوله "لقد رأيت الصور، ولم تعجبني إطلاقا".

يذكر أن المنتخب البرتغالي لم يبلغ الدور ربع النهائي في النهائيات منذ مونديال 2006 في ألمانيا.