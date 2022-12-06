الولايات المتحدة تعارض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن معارضتها رفع قناة الجزيرة ملف مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين "نحن نعارض ذلك" مضيفا أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".