شاهد: فرقة ميامي تشارك المشجعين فرحتهم بفوز المغرب على إسبانيا

طغت احتفالات فوز المنتخب المغربي على نظيره الاسباني في منافسات كأس العالم، التي تحتضنها قطر على مهرجان "فيفا" للمشجعين في الدوحة إذ استمتع المشجعون من المغربيين وباقي العرب بالفوز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس على منتخب "الروخا" يوم الثلاثاء واحتفلوا بالفوز على إسبانيا على أنغام فرقة ميامي الكويتية.

الفرقة التي تعتبر من أشهر الفرق الخليجية أحيت حفلا أمام 30 ألف متفرج في الدوحة عقب مباراة إسبانيا والمغرب. وأصبح المغرب رابع دولة إفريقية تصل إلى ربع النهائي في أكبر بطولة كرة قدم في العالم بفوزه على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال الوقت الإضافي.

ويخطط مهرجان مشجعي "فيفا" في الدوحة، والذي يستقبل حوالى 75 ألف زائر يومياً، منح زائره المليون تذكرتين لـ "كبار الشخصيات" لحضور نهائي كأس العالم.