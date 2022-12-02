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رياضة

فيديو: العرب المنقسمون سياسيًا يتوحدون في الدوحة خلف المنتخب المغربي

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بقلم:  يورونيوز
الجمهور المغربي والعربي يحتفل في سوق واقف - الدوحة - قطر 01/12/2022
الجمهور المغربي والعربي يحتفل في سوق واقف - الدوحة - قطر 01/12/2022   -   حقوق النشر  ANDREJ ISAKOVIC/AFP or licensors

احتفل مشجعو المنتخب المغربي جنبًا إلى جنب مع المشجعين العرب الذين قدموا إلى قطر لحضور مباريات المونديال، وذلك بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي 2-1 وتأهله إلى دور ال 16 بكأس العالم لكرة القدم.

وجمعت الأزقة التاريخية لسوق واقف وسط الدوحة جماهير الدول العربية المنقسمة بعد صعود المغرب للدور الثاني بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986.

يعد المنتخب المغربي الوحيد من بين منتخبات الدول العربية الذي يتأهل لدور ال 16، بعد خروج البلد المضيف قطر، وكذلك السعودية رغم أدائها التاريخي أمام الأرجنتين، وانتهاء مسيرة المنتخب التونسي بعد فوز دراماتيكي على المنتخب الفرنسي المتأهل بالفعل.

يبقى المنتخب المغربي الأمل الوحيد للعالم العربي في أول بطولة تقام في الشرق الأوسط. يحظى "أسود الأطلسي" بدعم عربي، قال زوجان سعوديان سافرا جواً من منطقة الدمام الشرقية إلى الدوحة لمشاهدة المباراة، إنهم فخورون للغاية بالمغرب لدرجة أنهم نسوا عمليًا حزنهم لأن فريقهم خرج من البطولة.

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فيما قال السعودي تركي القحطاني، 23 عامًا، وهو ملفوف بالعلم المغربي: "نحن فخورون بهم". "لقد جلبوا الشرف لكل العرب".

المصادر الإضافية • أ ب