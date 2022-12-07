شاهد: مغربيون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على إسبانيا وسط مدريد

تدفق مئات المغربيين المقيمين في إسبانيا إلى شوارع العاصمة مدريد ملوحين بالأعلام والأبواق احتفالاً بفوز منتخبهم الوطني لكرة القدم على الفريق الإسباني في منافسات كأس العالم التي تحتضنها قطر.

وتجمعت حشود من الشباب وهي تحمل الأعلام والألعاب النارية وسط ساحة بويرتا ديل سول في مدريد وأعربت إحدى المحتفلات وتدعى شالما بودوار عن سعادتها بفوز المغرب وقالت: "لو فازت إسبانيا، سنكون سعداء بنفس القدر لأننا نعيش هنا، إنها بلادنا أيضًا ... لدينا جنسية إسبانية لكن المغرب لم يفز بكأس العالم، لذلك نحن سعداء للغاية ... لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة".

وهزم المغرب إسبانيا بركلات الترجيح، ما جعل أسود الأطلس المنتخب الوحيد من خارج أوروبا أو أمريكا الجنوبية الذي وصل إلى ربع النهائي المقام في قطر، وأول فريق عربي في تاريخ المونديال يصل إلى دور الثمانية. والمغرب هو الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المتبقية في بطولة أول مونديال يُنظم بالشرق الأوسط.