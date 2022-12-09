توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي من جانب دولة خليجية (النيابة الفدرالية)

أعلنت النيابة العامة البلجيكية توقيف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ"دولة خليجية".

ولم تسمّ النيابة البلد المعني. لكن بحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية، فإن الدولة الخليجية هي قطر. في إطار هذا التحقيق، نفّذت الشرطة البلجيكية 16 عملية تفتيش في بروكسل وصادرت معدّات إلكترونية وهواتف وأموالًا، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.