بايدن يلوّح للجمهوريين بالفيتو الذي قد يكون الأول له

يخطط أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي بمجرد استعادة أغلبية مجلس النواب بشكل رسمي، لإجراء تصويت على قرار مشترك من أجل إلغاء حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة كوفيد-19.

وفي حال تم التصويت لصالح القرار داخل مجلس النواب فقد يدفع ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام حق النقض "الفيتو" لأول مرة.

ورغم أن بايدن قال قبل فترة إن الوباء قد انتهى، إلا أن البيت الأبيض قال الشهر الماضي إن الرئيس سيستخدم حق النقض ضد القرار إذا وصل إلى مكتبه.

ولن يتمكن الكونغرس الأمريكي من تجاوز الرئيس في هذه الحالة، لكن القرار يبقى جزء من لعبة شد الحبل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ويسمح قانون الطوارئ الصحية الذي تم تشريعه بسبب الجائحة ويتم تجديده كل ثلاثة أشهر للأمريكيين بإجراء فحوصات كوفيد وأخذ اللقاحات والأدوية مجاناً.