English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يلوّح للجمهوريين بالفيتو الذي قد يكون الأول له

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -   حقوق النشر  David Dermer/Copyright 2022 The AP. All Rights Reserved

يخطط أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي بمجرد استعادة أغلبية مجلس النواب بشكل رسمي، لإجراء تصويت على قرار مشترك من أجل إلغاء حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة كوفيد-19.

وفي حال تم التصويت لصالح القرار داخل مجلس النواب فقد يدفع ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام حق النقض "الفيتو" لأول مرة.  

ورغم أن بايدن قال قبل فترة إن الوباء قد انتهى، إلا أن البيت الأبيض قال الشهر الماضي إن الرئيس سيستخدم حق النقض ضد القرار إذا وصل إلى مكتبه.

ولن يتمكن الكونغرس الأمريكي من تجاوز الرئيس في هذه الحالة، لكن القرار يبقى جزء من لعبة شد الحبل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ويسمح قانون الطوارئ الصحية الذي تم تشريعه بسبب الجائحة ويتم تجديده كل ثلاثة أشهر للأمريكيين بإجراء فحوصات كوفيد وأخذ اللقاحات والأدوية مجاناً.