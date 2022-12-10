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تركيا

إردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة في 2023

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان   -   حقوق النشر  AP Photo

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

وأكد إردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وأضاف "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل إردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" الإسلامي حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة.

وكان رجب طيب إردوغان قد جدد في تشرين الأول/أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون "ديمقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية".

وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.

المصادر الإضافية • أ ف ب