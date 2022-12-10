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المملكة العربية السعودية

السعودية: بن سلمان توسط للإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية غراينر

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين   -   حقوق النشر  AP Photo

قال وزير الخارجية السعودي يوم الجمعة إن ولي العهد محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في الرياض إنه "مطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج".

وأضاف "أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه".

وتم تبادل غراينر مع المواطن الروسي فيكتور بوت في مطار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كانت السعودية قد حققت نصرا دبلوماسيا في سبتمبر أيلول بتأمين حرية مقاتلين أجانب وقعوا أسرى في أوكرانيا في وقت يشهد توترا في العلاقات بين الرياض وواشنطن بسبب حقوق الإنسان وإمدادات النفط وروسيا.

وقاومت الرياض ضغوطا غربية للمساعدة في عزل روسيا العضو بمجموعة أوبك+.

وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي خلال زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة إن السعودية لا تؤمن بالوقوف في صف دولة دون أخرى وإنها تسعى للتعاون مع جميع القوى الاقتصادية بما في ذلك الغريمتان أمريكا والصين.