تعيين أميركية مدعية للمحكمة الخاصة لكوسوفو

بقلم: يورونيوز

أدت الحرب في كوسوفو 1998-1999 إلى سقوط 13 ألف قتيل معظمهم من ألبان كوسوفو. وقد انتهت عندما أجبرت حملة ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ربيع 1999، القوات الصربية على الانسحاب.

أعلنت المحكمة الخاصة لكوسوفو تعيين الأميركية كيمبرلي ويست في منصب مدعي عام هذه الهيئة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها. وتتولى ويست المنصب خلفا لجاك سميث، الذي توجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى الولايات المتحدة للتحقيق في دور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أعمال العنف خلال اقتحام مؤيديه مقر الكونغرس في العام 2021.

وقالت المحكمة في بيان إن "كيمبرلي ويست، المدعية الفدرالية الأميركية السابقة، التي تتمتع بخبرة واسعة في التحقيقات الجنائية المحلية والدولية، اختيرت لمنصب مدع عام متخصص بعد إجراءات نظمها الاتحاد الأوروبي".

والمحكمة الخاصة بكوسوفو، الممولة من الاتحاد الأوروبي أنشئت في العام 2015. وهي هيئة تعتمد على قانون كوسوفو وتتألف من قضاة دوليين ومكلفة التحقيق في جرائم ارتكبها متمردو "جيش تحرير كوسوفو" أثناء النزاع وبعده.

وأدت الحرب في كوسوفو 1998-1999 إلى سقوط 13 ألف قتيل معظمهم من ألبان كوسوفو. وقد انتهت عندما أجبرت حملة ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ربيع 1999، القوات الصربية على الانسحاب.

وقالت كيمبرلي ويست في البيان "إنه لشرف كبير اختياري لهذا الدور المهم والصعب". وأضافت "أتطلع للانضمام إلى مكتب المدعي ودفع عمله قدمًا".

وكانت المحكمة قد وجهت تهما بارتكاب جرائم حرب إلى عدد من كبار مسؤولي "جيش تحرير كوسوفو" بمن فيهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي (2016-2020) الذي يحاكم حاليا.

وأصدرت المحكمة في كانون الأول/ديسمبر الماضي أول حكم لها في جرائم حرب، بالسجن لمدة 26 عاما لقائد سابق للمتمردين قام بتعذيب سجناء.

وما زالت اضطرابات تهز كوسوفو الإقليم الصربي السابق الذي أصبح دولة مستقلة.

ولا يزال متظاهرون صرب يحتجون الخميس على تسليم ألبان رئاسة بلديات شمال كوسوفو الذي يشهد مؤخرا صدامات مع قوات الحلف الأطلسي.

ويشكل الصرب أغلبية في شمال كوسوفو. وقد قاطعوا الانتخابات البلدية، التي فاز فيها رؤساء البلديات الألبان مؤخرا.