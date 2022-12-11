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رياضة

شاهد: جماهير المغرب تخرج احتفالاً بتأهل منتخبها التاريخي إلى نصف نهائي المونديال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
احتفالات جماهير المغرب في باريس
احتفالات جماهير المغرب في باريس   -   حقوق النشر  AFP

خرج الآلاف من جماهير المغرب مساء أمس السبت احتفالاً بفوز منتخبهم التاريخي على البرتغال وصعوده إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور من منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وخرجت الجماهير سواء داخل المغرب أو أبناء الجاليات المغربية في عدة عواصم أوروبية مثل باريس وبروكسل وكوبنهاغن.

وسادت أجواء من الفرحة العارمة بين جماهير أسود الأطلس، إلا أن الاحتفالات شابها بعض من أعمال العنف حيث ألقت الشرطة المناوشات والاعتقالات في العاصمة الفرنسية.