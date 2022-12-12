فيديو: إثارة وترقب في المغرب قبل لقاء فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

بدأت ليلى سارازين وزوجها الفرنسي فابريس سارازين استعداداتهما لمباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا التي ستقام يوم الأربعاء.

وجهزا أعلام المغرب وفرنسا والقمصان وقررا إعداد الأطباق المغربية والفرنسية مع الشاي المغربي.

وفقاً لليلى وفابريس، ستكون الأجواء رائعة حتى لو كان دعمهما للفريق مختلفاً.

في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، سادت أجواءاً خاصة في كل مكان وكان الجميع يتحدث، بمن فيهم الفرنسيون، عن هذه المباراة.

وقرر معظم الشباب المغاربة الذين كانوا يحلمون بالهجرة إلى فرنسا، دعم المغرب في كأس العالم.

اعتاد المغاربة على متابعة فرنسا، فعلى سبيل المثال، معظمهم يتحدثون الفرنسية يومياً.

لكن توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا قد أدى إلى ابتعاد المغاربة قليلاً عن فرنسا.

وسيعتبر فوز المغاربة في نصف النهائي يوم الاستقلال الثاني.