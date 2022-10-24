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البوسنة والهرسك

شاهد: عشرون دولة تشارك في مناوراتٌ عسكرية بالبوسنة لتدعيم قدراتها القتالية

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بقلم:  يورونيوز
Armin Durgut
Armin Durgut   -   حقوق النشر  Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

آلاف الجنود من قوة بعثة حفظ سلام المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة، نفذوا مناورات عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها تسمية  "الاستجابة العالمية 2022".

الجنود الذين ينحدرون من 20 دولة مختلفة شاركوا في هذه التدريبات إلى جانب قوات خاصة من إيطاليا والنمسا وتركيا، وذلك لتدعيم القدرات القتالية للردّ على أي تهديد محتمل للسلام في البوسنة.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تعزيز وجوده العسكري في البوسنة في وقت سابق من هذا العام، بعد أن استخدم زعيم صرب البوسنة والموالي لروسيا ميلوراد دوديك حملته الانتخابية لدعم أجندة انفصالية.

المصادر الإضافية • أ ب