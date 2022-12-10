لماذا احتفل ميسي بهدفه ضد هولندا بهذه الطريقة؟

بعد إحرازه الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين من ركلة الجزاء ضد هولندا، شوهد النجم ليونيل ميسي وهو يقف واضعاً يديه خلف أذنيه أمام مقاعد الجهاز الفني الهولندي.

الاحتفال طبعاً تذكير موجه لمدرب الطواحين لويس فان غال بأسلوب احتفالي اعتاد عليه نجم منتخب الأرجنتين ونادي بوكا جونيورز السابق، خوان رومان ريكيلمي.

ولعب ريكيلمي في صفوف برشلونة الإسباني خلال حقبة تدريب المدير الفني لهولندا لويس فان خال إلا أنها كانت فترة شهدت خلافاً بين اللاعب والمدرب الذي لم يكن مقتنعاً بإمكانيات اللاعب.

وأدى ذلك إلى إعارة ريكيلمي لنادي فياريال لمدة عامين من الثلاث سنوات التي ظل خلالها متعاقداً مع برشلونة.

وشهد اللقاء الناري بين الأرجنتين وهولندا إشهار حكم المباراة لـ17 إنذاراً وحالة طرد في مشاهد شد وجذب بين لاعبي الفريقين خلال وفور انتهاء المباراة.

وعقب المباراة، شوهد ميسي موجهاً حديثه إلى مهاجم المنتخب الهولندي فاوت فيخهورست وقال له "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟" خلال إجراء النجم الأرجنتيني لحوار تلفزيوني.

وقال فيخهورست إنه وقف منتظراً ميسي حتى يصافحه عقب اللقاء وإنه أصيب "بخيبة أمل" بسبب رد فعل ميسي. ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم في قطر يوم 13 ديسمبر كانون الأول الجاري.