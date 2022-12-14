"إير فرانس" ستتوقف عن نقل القردة لاستخدامها في التجارب المخبرية منتصف 2023

تعتزم شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" التوقف عن نقل القردة المعدة للاستخدام في التجارب المخبرية، اعتبارا من منتصف العام المقبل، على ما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء.

وكانت الشركة الفرنسية أعلنت في حزيران/يونيو الفائت، أنها ستتوقف عن نقل القردة "بما يتماشى مع استراتيجيتها" للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لكنها لم تعط حينها أي تاريخ محدد.

وفي رسالة موجهة إلى النائب عن باريس إيمريك كارون، المعروف بدفاعه عن القضايا الحيوانية، أعلنت "إير فرانس" عزمها "التوقف بالكامل عن عمليات" نقل الرئيسيات لاستخدامها لأغراض البحث المخبري، "بحلول حزيران/يونيو 2023 على أبعد تقدير"، بعد انتهاء "المرحلة الانتقالية".

ووصف كارون في تغريدة نشرها عبر تويتر، هذا القرار بأنه "انتصار عظيم تم الحصول عليه".

وأكدت "إير فرانس" لوكالة فرانس برس، صحة هذه الرسالة التي كشف عنها مكتب كارون وجمعية "وان فويس" للرفق بالحيوانات. وأشادت "وان فويس" في بيان بهذه الخطوة، واصفة إياها بأنها "نصر رائع للجمعيات وللنائب" المذكور.

وقالت الجمعية، إن "الحملة الطويلة التي قادتها وان فويس (منذ 1996) وشركائها في حركات أكشن فور برايمتس (البريطانية) وستوب كامارليس (الإسبانية) وبيتا (الأمريكية)، لكي تتوقف إير فرانس عن المشاركة في نقل الرئيسيات إلى المختبرات، أتت ثمارها أخيرا".

ولفتت إلى أن شركة الطيران الفرنسية كانت من بين "آخر الشركات الوطنية في أوروبا، التي تواصل نقل الرئيسيات من بلدان تعيش فيها بحرية، إلى أخرى تخضع فيها لاختبارات" في المختبرات.