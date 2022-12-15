مونديال 2022: عودة رابيو وأوباميكانو إلى تدريبات فرنسا قبل نهائي الأرجنتين

عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو الى تدريبات المنتخب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم ضد الارجنتين، فيما غاب كينغسلي كومان بسبب "فيروس طفيف"، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي الخميس.

وقال الاتحاد إن كومان مهاجم بايرن ميونيخ الالماني "بقي في الفندق كإجراء احترازي" لكن "حالته لا تثير القلق بشأن نهائي الأحد".

بعد غيابه عن الدور نصف النهائي ضد المغرب الاربعاء (2-0) للاصابة، عاد رابيو الى التمارين خلال الحصة التي أقيمت خلف أبواب موصدة على ملعب جاسم بن حمد، مركز تدريب الديوك في الدوحة.

أوباميكانو الذي بقي على مقاعد البدلاء الأربعاء وحل بدلا منه ابراهيما كوناتيه، كان حاضرًا أيضًا في التدريبات. قال المدرب ديدييه ديشان إن اللاعب أجرى جلسة "مكثفة" إلى جانب بدلاء المباراة ضد المغرب، علمًا أنه غاب عن التدريبات يومي الإثنين والثلاثاء ومرّ "بثلاثة أيام صعبة"، بحسب ديشان.

أما اللاعبين الذين كانوا أساسيين ضد المغرب فخاضوا حصة خفيفة.

في مواجهة الفيروس الذي أصاب الفريق منذ أيام قليلة والذي نتج بحسب ديشان عن "درجات الحرارة التي انخفضت" في قطر أو حتى عن "مكيفات الهواء"، أكد المنتخب أنه اتخذ الاحتياطات الصحية.

وأوضح المدرب أن الاحتكاك بين أوباميكانو ورابيو وبقية المجموعة كانت محدودة قبل نصف النهائي.